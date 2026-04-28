Los sindicatos docentes se sienten acompañados por el colectivo, que la semana pasada ratificó en una consulta la voluntad de escalar el conflicto que el sector vive con el Departamento de Educación. El resultado de aquella consulta es, una semana después, la convocatoria de un nuevo ciclo de protestas con paros durante todo mayo y la primera semana de junio; un modelo similar al de marzo pasado que combina paros territoriales con huelgas unitarias en todo el país. “Sin una propuesta [de mejora laboral] digna, este curso no terminará con normalidad”, han advertido USTEC, Profesores de Secundaria, la CGT e Intersindical, los cuatro sindicatos convocantes.

Estas cuatro agrupaciones han fijado 17 días de huelgas, que comenzarán con un paro sectorial de las guarderías –que actúan de forma independiente, pero con el apoyo de los sindicatos de maestros– y un paro unitario de los docentes el martes 12 de mayo. Esta será la primera de tres huelgas generales del colectivo, que se repetirán el miércoles 27 de mayo y el viernes 5 de junio. El nuevo ciclo también suma una quincena de paros territorializados –dos por zona–, de modo que todas las escuelas públicas harán un total de cinco días de huelga, entre las unitarias y las territoriales. En este mes de protestas, las cuatro fuerzas sindicales también plantean dos movilizaciones masivas para abrir y cerrar el ciclo de protestas.

Los portavoces de CGT, USTEC, Aspec e Intersindical frente al Palau de la Generalitat para presentar el nuevo ciclo de huelgas de los docentes / USTEC

Los buenos resultados del paro de marzo pasado, tanto de participación como de repercusión en los medios, han movido al colectivo a repetir el modelo añadiendo más días para “escalar el conflicto”. Este modelo, explican diferentes voces sindicales, permite mantener el conflicto abierto con el departamento y la atención mediática durante un mes, pero evita el desgaste que supondría para el colectivo una huelga unitaria e indefinida. «Es cierto que hay ciertos peligros», ha admitido la portavoz nacional de la USTEC, Iolanda Segura, ante un ciclo de movilización tan largo. «Pero es la administración quien lo puede evitar», ha concluido. «Entendemos perfectamente el enojo de algunos alumnos o sectores –ha añadido Marc Martorell, de la Intersindical–, pero a quien deben dirigir su frustración y rabia es al Gobierno y a Educación porque son quienes están causando la situación».

Los cuatro sindicatos insisten en que el acuerdo que el Gobierno firmó con UGT y CCOO, que solo ostentan un 20% de la representación, aproximadamente, «no revierte los recortes» de 2010 ni tampoco «responde a las necesidades reales de los centros ni del profesorado». Una situación que se ha agravado aún más con la intención del departamento de ubicar mossos en las aulas. En primera instancia, se hará con una prueba piloto en 13 centros del país. Los sindicatos, que esta semana han cargado duramente contra la medida, sostienen que este movimiento demuestra que la situación en los centros es límite y advierten que la presencia policial puede ser un «elemento represivo contra los docentes organizados».

¿Qué días y cómo se distribuye la nueva huelga de los docentes?

Acciones de protesta en los centros (06/05)

Huelga guarderías, de 0 a 3 años (07/05)

Toda Cataluña, con manifestación unitaria (12/05)

Baix Llobregat y Penedès (13/05)

Girona y Cataluña Central (14/05)

Lleida, Alt Pirineu y Aran (15/05)

Consorcio y Barcelonès (18/05)

Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental (19/05)

Huelga guarderías, de 0 a 3 años (20/05)

Tarragona y Terres de l’Ebre (21/05)

Toda Cataluña, con manifestación unitaria (27/05)

Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental (28/05)

Baix Llobregat y Penedès (29/05)

Girona y Cataluña Central (01/06)

Consorcio y Barcelonès (02/06)

Tarragona y Terres de l’Ebre (03/06)

Lleida, Alt Pirineu y Aran (04/06)

Toda Cataluña, con manifestación unitaria (05/06)