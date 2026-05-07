Los cuatro sindicatos educativos que han convocado nuevas huelgas–USTEC, Profesores de Secundaria, CGT e Intersindical– ejercen presión a las puertas de una nueva ola de protestas y han exigido, a través de un comunicado, una nueva reunión con la consejera de Educación, Esther Niubó, y su equipo antes del próximo lunes, 11 de mayo. Las organizaciones, críticas con el acuerdo que el departamento alcanzó con UGT y CCOO, han convocado un mes de protestas que comenzarán el martes con una manifestación unitaria en Barcelona.

“Denunciamos la falta de voluntad negociadora del Departamento de Educación después de que la mediación celebrada este miércoles en el Departamento de Trabajo terminara sin acuerdo”, expresa el comunicado. Las organizaciones consideran “contradictorio” que la consejera exprese en público “mano tendida” con los sindicatos –aunque lo haga sin desmarcarse del acuerdo con UGT y CCOO– y después, en privado, “no haya ninguna propuesta ni acercamiento”. Los sindicatos cuestionan, en este sentido, que la mediación previa a las huelgas no ha servido para acercar posturas.

Manifestantes con diferentes banderas sindicales en una concentración de docentes en Barcelona | ACN

“El departamento se mantiene inmóvil y no se ha movido ‘ni un milímetro’ del acuerdo de mínimos pactado con organizaciones sindicales minoritarias [en referencia a UGT y CCOO], lo que agrava el conflicto educativo”, reza el texto elaborado por las cuatro formaciones. “Reiteramos nuestra disposición a llegar a un acuerdo y a continuar negociando, pero exigimos superar el marco actual pactado e incorporar mejoras reales en las condiciones laborales con la correspondiente dotación presupuestaria”, insisten.

El Gobierno reduce la negociación a la mejora del acuerdo ya existente

Hasta ahora la consejera se ha mostrado abierta a negociar detalles, siempre dentro del marco del acuerdo actual. El Gobierno insiste en que “no se puede pasar del 0 de los últimos veinte años a 100” de golpe, entendiendo que el complemento específico –el plus autonómico que cobran los docentes– no se ha actualizado en dos décadas. En todo caso, los sindicatos entienden que sí hay fórmulas y cuestionan que el departamento tenga este discurso mientras el Gobierno presenta planes de inversión ambiciosos en materia de inteligencia artificial o en la mejora salarial de los Mossos d’Esquadra.

“Queremos propuestas concretas en el marco de las reivindicaciones ya conocidas y reiteradas por los sindicatos que permitan desconvocar la huelga. Si el departamento mantiene la actitud inmovilista actual, las movilizaciones continuarán”, concluye el comunicado.