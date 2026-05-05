La única reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos de docentes mayoritarios en un mes no ha frenado las quejas del colectivo, que esta semana inicia un nuevo ciclo de huelgas que se alargará hasta junio. Una apuesta tan ambiciosa como necesaria, según la portavoz nacional de la USTEC, Iolanda Segura, que todavía lamenta un acuerdo, entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, negociado “por la puerta trasera”. “El último día ya sabíamos que íbamos al matadero”, explica ahora en esta entrevista con El Món. Segura sostiene que el pacto ha perjudicado la negociación, pero advierte que el colectivo continuará luchando en septiembre si Educación no se sienta a renegociarlo con ellos.

¿La USTEC hace una enmienda a la totalidad al pacto que el Gobierno firmó con la UGT y CCOO?

Gran parte del contenido que hay en este acuerdo lo hemos propuesto nosotros. Pero no es suficiente. Estábamos en pleno proceso de negociación, aún no se había producido un desgaste, había posibilidades de sacar más provecho. Habíamos puesto sobre la mesa muchas medidas sobre la escuela inclusiva y trasladamos diferentes vías para lograr el máximo aumento salarial posible, repartido en diferentes complementos. CCOO y UGT nos dieron la razón en todo. Todos salimos satisfechos, en este sentido, pero ya no se nos convocó más. Hubo un movimiento por la puerta trasera y el lunes siguiente, en la mesa, nos encontramos la sorpresa. En el fondo, ya sabíamos que íbamos al matadero.

¿La cuestión salarial es el principal escollo para sumarse a este acuerdo?

No, la inversión en la escuela inclusiva también. Hicimos un estudio sobre el malestar docente y, a partir de ahí, marcamos unas prioridades; los salarios y el despliegue del modelo de escuela inclusiva salieron muy empatados en las encuestas.

¿Es más fácil llegar a un acuerdo en materia de escuela inclusiva que en la cuestión salarial?

Seguramente. El tema de inclusiva parece que va dirigido al alumnado; el salario es solo pagarnos. Parece que no merecemos esta actualización, o que no es posible porque somos un colectivo de más de 90.000 personas. Somos muchos y les supone un esfuerzo presupuestario muy grande. Pero es de justicia.

Iolanda Segura atiende a El Món en la sede de la USTEC | Mireia Comas

Defienden que el incremento salarial que contempla el acuerdo es insuficiente, que no revierte la pérdida de poder adquisitivo de los docentes. ¿Cuál es su propuesta?

No establecimos exactamente un incremento mínimo, pero el complemento específico no se ha actualizado en siglos. Yo llevo 24 años trabajando y nunca he visto una actualización. Esto hace que estemos a la cola de salarios. Había alternativas: un aumento salarial que sume el aumento del complemento específico y el del complemento de destino, que hemos visto que en otras comunidades autónomas es más elevado. También se puede proponer un aumento de los estadios. Es decir, se puede hacer una propuesta ambiciosa e igualmente calendarizada en cuatro años.

El secretario general de la UGT, Camil Ros, les ha acusado de hacer una “petición de máximos”.

No es cierto. Compartimos muchos espacios y ellos van siempre a mínimos. Aceptan cualquier cosa. En el acuerdo que firmaron de los recortes [2024], sí que había un desgaste, la gente no estaba movilizada y al final CCOO y UGT decidieron firmar. Nosotros no quisimos firmar, pero tampoco les hicimos una campaña en contra. Ahora no teníamos el mismo contexto. La gente estaba absolutamente movilizada, organizada, pidiendo soluciones. Ahora no nos podemos conformar con mínimos, y ellos han firmado casi al inicio de las negociaciones. Llevábamos una semana.

Pronto hay elecciones sindicales. Cada sindicato ha jugado sus cartas, como dicen algunas organizaciones?

Es absurdo que nos acusen de pensar en estas cuestiones porque ellos [UGT y CCOO] también participan en las elecciones. ¿Ellos han firmado tan rápido porque querían marcarse un gol para las elecciones sindicales? También podríamos decir eso y no lo estamos diciendo. Buscan la manera de desprestigiar nuestra organización, con excusas, pero es ridículo porque ellos participan. Firmaron el acuerdo el mismo día que se cerró. Estaba apalabrado días antes; después las cúpulas de CCOO y UGT salieron apoyando los presupuestos. Era un acuerdo para impedir las huelgas y hacer presión a ERC por los presupuestos. Pero ni impidieron las huelgas ni pudieron sacar adelante los presupuestos.

Los sindicatos han convocado huelgas en mayo y la primera semana de junio | Mireia Comas

Han decidido escalar el conflicto con 17 días de huelga; tres paros generales y el resto territoriales. ¿El colectivo docente tiene suficiente músculo para aguantar un paro tan largo?

Eso nunca lo sabes hasta el momento en que te encuentras. En principio, llevamos adelante esta medida porque es lo que ha salido mayoritariamente de una consulta. Habrá gente que combinará los días de huelga y se repartirán los servicios mínimos, pero al final todo suma. Si propones cinco días de huelga, posiblemente te aseguras que, como mínimo, la gente más dudosa hará dos o tres. Para nosotros eso ya es lo suficientemente visible. Es un mes de protestas, un mes que se hablará y habrá presión mediática. El objetivo es hacer presión a la administración para que se siente a negociar.

Si el Gobierno no se mueve de aquí a septiembre, ¿la USTEC propondrá comenzar el curso con más huelgas?

Sí. [Duda]. No sabemos cómo, tenemos que ver qué es lo más óptimo. Tenemos que hablarlo y ver cómo le damos continuidad. No nos gusta hacer previsiones porque pensamos, y así lo queremos trasladar, que este paro servirá. Por lo tanto, pedimos la máxima participación. Creemos que habrá mucha.

Por ahora, Educación reduce el margen de maniobra a la forma en que se puede desplegar el acuerdo actual, del cual ustedes no forman parte. De ahí no parece que se mueva.

Porque, evidentemente, no quieren dejar a CCOO y UGT con el culo al aire. La consejera [Ester Niubó, titular de Educación] nos admitió que quizás se había corrido demasiado a firmar el acuerdo, que hubo prisas, que fue precipitado. Pero ahora ya está firmado y no pueden humillar a nadie. El Gobierno está atado de pies y manos, en este sentido. Pero tienen a todo el colectivo en contra. No midieron bien las fuerzas ni las consecuencias.

Es evidente que ha habido una ruptura sindical. ¿El acuerdo ha dividido también al colectivo?

No. No vemos esa división. Al contrario, pienso que el colectivo está más organizado que nunca. Hay muchos centros que se están organizando; lo hemos visto ahora con la polémica de los mossos.

¿A qué vincula, entonces, la carta que Educación envió a las direcciones pidiendo que pongan orden en los centros?

Porque, después del acuerdo, en la mayoría de los centros empezaron a arrancar los carteles de CCOO y UGT porque estaban enfadados. Y parece que hubo algún altercado. Nos llamaron para ver si podíamos mediar, pero dijimos que no, porque si lanzamos un mensaje de pacificación parece que todo el colectivo es agresivo y conflictivo, y no es verdad. La reacción del colectivo fue la propia de alguien decepcionado, que se ha sentido traicionado. A mí me llamó [Albert] Dalmau [consejero de Presidencia] y dejé claro que nosotros ni defenderemos a dos organizaciones que han hecho lo que han hecho ni lanzaremos el mensaje de que los docentes son un colectivo conflictivo. Se ha magnificado todo esto.

Más de 850 claustros han decidido suspender las colonias el próximo curso. ¿Cree que las familias lo entenderán?

Es hacer valer nuestro trabajo y también todo lo que hacemos desde el voluntariado. Como docente, para ir de colonias tienes que dejar tu vida privada y personal aparcada, y eso tiene que tener un reconocimiento. Por eso ahora el profesorado dice: “No nos quieren dar este reconocimiento, no nos quieren actualizar el salario a un mínimo razonable, pues dejaremos de hacer todas estas actividades”.

«Mucha gente entiende que nunca se nos ha reconocido el esfuerzo que hacemos durante las colonias»

¿Temen que se les pueda volver en contra, estas protestas?

Evidentemente habrá gente que dirá: “Hombre, ya está bien”. Pero yo creo que mucha gente entiende que nunca se nos ha reconocido el esfuerzo que hacemos durante las colonias. Tienes que organizarte tus necesidades familiares y no se piensa en la responsabilidad que supone llevarte 25 o 30 alumnos de tu grupo. Tengo compañeras a las que no les gusta ir de colonias porque sufren; es una responsabilidad muy grande y se debe valorar.

Pero hay familias que lo pueden entender como una acción para presionar en la negociación salarial, también.

Precisamente deben entender que si la fijamos como medida de presión es porque esto se debe valorar. No estamos pidiendo solo un aumento salarial porque sí, sino cobrar lo que nos corresponde porque también se valoren todas estas cosas que sostenemos desde el voluntarismo y que son una responsabilidad. Yo a las familias las invitaría a apoyarnos, porque obligar a la administración a sentarse a negociar y conseguir un mejor acuerdo revierte positivamente en todo el sistema.

Han acusado al PSC de entrar en “dinámicas de desinformación y manipulación impropias en una democracia”. ¿A qué se refieren?

Nos encontramos, por ejemplo, una revuelta en un centro de Valls contra la decisión del claustro. Decían que no harían la fiesta de graduación. De entrada, la fiesta de graduación, en los centros donde yo he trabajado, la hacen las familias, no el profesorado. Pero aquí parece que no era así. El alumnado se organizó y amenazó con no ir a clase, y poco después supimos que el portavoz de la protesta ni es alumno del centro ni lo ha sido nunca; está en la universidad y es el presidente de las Juventudes Socialistas de Valls.

Las juventudes del PSC se han desmarcado, en un comunicado.

Porque, cuando se destapó el caso, tuvieron que salir del paso. Pero el PSC también ha presionado a las direcciones para que impidan que los claustros voten el veto a las colonias, para que impidan pegar carteles… Son actuaciones impropias. No nos las encontramos ni siquiera con ERC, con quien hubo mucha batalla. Nos hemos reunido con Educación y no nos han dejado ni entrar al parking ni ir al bar. No son actuaciones muy democráticas.

Iolanda Segura, portavoz de la USTEC | Mireia Comas

En los últimos días ha surgido una nueva polémica por la presencia de mossos en las escuelas. El Gobierno dice que la sociedad es ahora más compleja y que hay problemas externos que impactan en el día a día de los centros. ¿Comparten este diagnóstico?

Sí, es verdad. Lo que le pasa a un alumno dentro del aula es el reflejo de lo que le pasa fuera. Pero esto no se puede resolver con un mosso d’esquadra. La situación la deben resolver los agentes educativos que ya tenemos. No sé si a un niño en situación de riesgo social, con una familia desestructurada, que sufre conflictos en su entorno, le ayuda mucho encontrarse un mosso en la escuela. Aquí debe haber una intervención de servicios sociales coordinada con los educadores del centro. Siempre desde la perspectiva educativa. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer aquí un mosso? Una noticia de La Directa, que ha tenido acceso al plan, hoy hablaba de intervenir en situaciones con carácter penal. No hace falta que el agente esté en el centro: si ocurre una situación grave, debería haber un protocolo en el que los mossos sean el último eslabón.

¿No existe, este protocolo?

Un protocolo de actuación ante una agresión de un alumno no. Los centros no saben qué hacer. Pues haz uno, y aquí sí que habrá la intervención. Pero no hace falta que haya un mosso en el centro, porque condiciona la vida de la escuela.

«Han recortado educadoras e integradoras sociales y ahora la solución es que venga un mosso a la escuela?»

Educación alega que los agentes no sustituirán a ningún educador y que tienen experiencia en resolución de conflictos en contextos complicados.

Pero ¿qué tipo de conflictos? Pueden intervenir puntualmente, pero no resolverán la causa, se volverán a reproducir. No se puede impulsar esta medida sin otras acciones pedagógicas. Han recortado educadoras e integradoras sociales en muchos centros al inicio del curso, y ahora la solución es que venga un mosso? No tiene ningún sentido. Además, han elegido centros de máxima complejidad.

Los centros salen de una muestra aleatoria y representativa, según la explicación que ha dado el departamento.

Claro… qué casualidad que todos son centros de máxima complejidad. Esta medida estigmatiza los centros y el alumnado, porque a ojos de la opinión pública son centros conflictivos. Es un mensaje nefasto.

Entonces, ¿cómo lee la USTEC este movimiento del departamento?

Nos ha llegado, de fuentes propias de Mossos d’Esquadra, que cuando se llega a los 56 años se pasa a hacer otras tareas. Pues hacia las escuelas. Pero, en todo caso, déjame ser malpensada: que esto pase ahora, en pleno conflicto laboral, no sé qué decirte… Y lo que es muy gracioso es que iniciamos una campaña para recuperar poder adquisitivo y más recursos para la inclusiva, y nos envían mossos. No sé qué pensar.

«Los últimos decretos han hecho entrar el castellano como lengua curricular en la escuela. Y esto es un peligro»

Las huelgas y la polémica de los mossos han tapado la otra gran noticia de los últimos meses: el TSJC ha vuelto a golpear el decreto de régimen lingüístico. ¿Se sienten protegidos, los docentes?

No, absolutamente no. Si cae una sentencia que obliga al 25% de horas en castellano, siempre hay la duda sobre qué puede pasar si un docente se muestra contrario a aplicarla. La Ley de Educación de Cataluña (LEC) dice que el catalán debe ser la lengua normalmente empleada y que se deben aplicar programas de inmersión para el alumnado recién llegado. Algunos docentes podrían acogerse a este marco, pero los decretos han hecho entrar el castellano como lengua curricular. Es un peligro.

¿Cree que las últimas actuaciones del Gobierno van en detrimento del catalán?

Ya hace años que es así. Se ha hablado de multilingüismo y así siempre sale perdiendo la lengua minorizada. No ha habido una defensa clara de la lengua del país, ni ahora ni antes. Esto lo aprovechan grupos de derecha y ultraderecha para llevar el conflicto a la vía judicial y ahora tenemos jueces decidiendo el modelo de escuela catalana. Debe haber una protección jurídica para quien quiera aplicar la LEC, y la debe ofrecer la administración.

¿Y no la ofrece?

Ahora no. Estamos absolutamente abandonados. Educación ha hecho aplicar todas estas sentencias del 25% en los centros donde han caído.