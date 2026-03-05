Els sindicats de docents continuen movent fitxa per endurir la pressió contra el govern de Salvador Illa. En plenes negociacions amb el Departament d’Educació i Formació Professional, que es reprendran dilluns, l’organització majoritària del sector, USTEC, portarà el conflicte dels docents al Parlament amb el lliurament al president de la cambra, Josep Rull, de 50.000 signatures. Des del sindicat destaquen que les firmes representen més del 58% de la plantilla que treballa per a la conselleria, cosa que evidencia el malestar creixent dels professionals de l’ensenyament català. En aquest sentit, segons detallen, també registraran a la cambra catalana la petició perquè sigui debatuda a la Comissió de Peticions: “El Govern no pot ignorar aquest clam majoritari del sector educatiu públic, que representa el suport més ampli que mai hagi tingut una iniciativa d’aquest tipus dins el col·lectiu docent”, argumenten des d’USTEC.
A banda de la via parlamentària, des del sindicat majoritari del sector també han posat en marxa un conjunt d’accions arreu del país per fer sentir la seva veu. En concret, des d’USTEC han enviat a tots els ajuntaments catalans una moció de suport a les seves reivindicacions. Un moviment meditat que busca traslladar la pressió dels carrers a les institucions, cosa que encara posaria més contra les cordes l’administració catalana. Des del sindicat van sol·licitar reunir-se personalment amb el president Illa per fer-li entrega de les més de 50.000 dels docents i traslladar-li cara a cara les reivindicacions del col·lectiu. Des del Govern, però, segons asseguren des d’USTEC, van declinar la presència d’Illa en la trobada al·legant “complexitat d’agenda” i van instar-los a reunir-se amb la secretària general d’Educació, Teresa Sambola, com a representant de la cartera, ja que la consellera Niubó està de baixa mèdica.
Suport majoritari a Catalunya
Les firmes recollides per USTEC representen més de la meitat del conjunt de la plantilla que treballa al Departament. Una fita “històrica” que des del sindicat consideren que evidencia el malestar del sector arreu de Catalunya. En xifres, el 56% dels docents de la vegueria de Barcelona han donat suport a la iniciativa sindical. A la de Girona, el 51%, mentre que a la de Tarragona el 64%. A la del Penedès el suport és del 69%, a la de Lleida del 68%, a la Catalunya Central del 66%, mentre que a la Terra Alta i a l’Alt Pirineu i Aran supera el 70%. En aquesta línia, des d’USTEC també asseguren que les principals ciutats donen suport majoritari a la seva reivindicació: Barcelona (70%), l’Hospitalet de Llobregat (68%), Lleida (70%), Santa Coloma de Gramenet (72%), Manresa (72%), Reus (61%), Tarragona (58%), Badalona (55%), Sabadell (51%) i Terrassa (51%).
L’entrega de firmes a la cambra catalana no ha estat l’única acció que el sindicat majoritari ha dut a terme aquest dijous. Aquest mateix matí, abans de reunir-se amb Josep Rull, representants d’USTEC també han portat el gruix de firmes al síndic de greuges de Catalunya i han mantingut una reunió amb la síndica, Esther Giménez-Salinas, per traslladar-li formalment les seves reclamacions. A hores d’ara, el pols entre la conselleria d’Educació i els sindicats de docents del país continua encallat. Dilluns estan citats a una nova trobada. A l’espera d’una nova proposta per part del departament, la qual se sotmetrà a consulta al conjunt del col·lectiu, mestres i professors redoblen la pressió contra Illa i tornaran a la vaga la setmana del 16 de març, amb aturades arreu del país. La protesta conclourà divendres 20 amb una vaga generalitzada a Catalunya i una mobilització unitària a la capital catalana.