Niubó rep l’alta hospitalària i continuarà la recuperació a casa

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha anunciat aquest dijous que rebrà avui mateix l’alta hospitalària després d’haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica. A través d’una publicació al seu compte d’X, la titular de la cartera d’Educació ha anunciat que avui li donen l’alta de l’Hospital de Bellvitge, on estava ingressada, i que continuarà la seva recuperació a casa: “Avui que em donen l’alta hospitalària després de la intervenció, vull reconèixer i agrair a l’Hospital de Bellvitge i a tots i cadascun dels seus professionals el tracte que m’han dispensat”, afirma la consellera.
En aquest mateix missatge, Niubó ha agraït la feina a tots els professionals que l’han tractat durant els dies en què ha estat ingressada a l’hospital, especialment als cirurgians de l’operació: “La Dra. Amaya Ojanguren, cap de Servei de Cirurgia Toràcica; el Dr. Ivan Macia, facultatiu de Cirurgia Toràcica; i el Dr. Albert Gil, cap Clínic del servei d’Anestèsia. També al servei de Neurologia, responsables del meu diagnòstic, i al Dr. Carlos Casasnovas. Tots ells, juntament amb el meravellós equip d’infermeria, són els responsables que ja pugui marxar cap a casa a continuar amb una recuperació que encara s’allargarà unes setmanes“, apunta. Tal com indica en el mateix missatge, però, Niubó encara no es reincorporarà a les seves funcions, ja que el període de recuperació s’allargarà unes setmanes.
Els responsables de la conselleria
Tal com va informar el Departament d’Educació el passat diumenge, moment en què la consellera va comunicar la seva baixa mèdica, durant aquest període seran els tres secretaris de la conselleria els qui assumiran les decisions executives. Pel que fa a l’exercici de les funcions de la consellera i la representativitat del Departament, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, assumirà aquestes funcions, mentre que els actes públics seran assumits pel conjunt dels membres del Govern.