La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha anunciado este jueves que recibirá hoy mismo el alta hospitalaria después de someterse a una intervención quirúrgica. A través de una publicación en su cuenta de X, la titular de la cartera de Educación ha anunciado que hoy le dan el alta del Hospital de Bellvitge, donde estaba ingresada, y que continuará su recuperación en casa: «Hoy que me dan el alta hospitalaria después de la intervención, quiero reconocer y agradecer al Hospital de Bellvitge y a todos y cada uno de sus profesionales el trato que me han dispensado», afirma la consejera.

En este mismo mensaje, Niubó ha agradecido el trabajo a todos los profesionales que la han tratado durante los días en que ha estado ingresada en el hospital, especialmente a los cirujanos de la operación: «La Dra. Amaya Ojanguren, jefa de Servicio de Cirugía Torácica; el Dr. Ivan Macia, facultativo de Cirugía Torácica; y el Dr. Albert Gil, jefe Clínico del servicio de Anestesia. También al servicio de Neurología, responsables de mi diagnóstico, y al Dr. Carlos Casasnovas. Todos ellos, junto con el maravilloso equipo de enfermería, son los responsables de que ya pueda marchar a casa a continuar con una recuperación que aún se alargará unas semanas«, apunta. Tal como indica en el mismo mensaje, sin embargo, Niubó aún no se reincorporará a sus funciones, ya que el periodo de recuperación se alargará unas semanas.

Avui que em donen l'alta hospitalària després de la intervenció, vull reconèixer i agrair a l'@hbellvitge i a tots i cadascun dels seus professionals el tracte que m'han dispensat. Especialment als cirurgians responsables de l'operació: la Dra. Amaya Ojanguren, cap de Servei de… — Esther Niubó (@eniubo) February 5, 2026

Los responsables de la consejería

Tal como informó el Departamento de Educación el pasado domingo, momento en que la consejera comunicó su baja médica, durante este periodo serán los tres secretarios de la consejería quienes asumirán las decisiones ejecutivas. En cuanto al ejercicio de las funciones de la consejera y la representatividad del Departamento, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, asumirá estas funciones, mientras que los actos públicos serán asumidos por el conjunto de los miembros del Gobierno.