Los sindicatos de docentes continúan moviendo ficha para endurecer la presión contra el gobierno de Salvador Illa. En plenas negociaciones con el Departamento de Educación y Formación Profesional, que se reanudarán el lunes, la organización mayoritaria del sector, USTEC, llevará el conflicto de los docentes al Parlamento con la entrega al presidente de la cámara, Josep Rull, de 50.000 firmas. Desde el sindicato destacan que las firmas representan más del 58% de la plantilla que trabaja para la consejería, lo que evidencia el malestar creciente de los profesionales de la enseñanza catalana. En este sentido, según detallan, también registrarán en la cámara catalana la petición para que sea debatida en la Comisión de Peticiones: «El Gobierno no puede ignorar este clamor mayoritario del sector educativo público, que representa el apoyo más amplio que jamás haya tenido una iniciativa de este tipo dentro del colectivo docente», argumentan desde USTEC.

Aparte de la vía parlamentaria, desde el sindicato mayoritario del sector también han puesto en marcha un conjunto de acciones en todo el país para hacer oír su voz. En concreto, desde USTEC han enviado a todos los ayuntamientos catalanes una moción de apoyo a sus reivindicaciones. Un movimiento meditado que busca trasladar la presión de las calles a las instituciones, lo que aún pondría más contra las cuerdas a la administración catalana. Desde el sindicato solicitaron reunirse personalmente con el presidente Illa para entregarle las más de 50.000 de los docentes y trasladarle cara a cara las reivindicaciones del colectivo. Desde el Gobierno, sin embargo, según aseguran desde USTEC, declinaron la presencia de Illa en el encuentro alegando «complejidad de agenda» e instaron a reunirse con la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, como representante de la cartera, ya que la consejera Niubó está de baja médica.

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, en un momento del encuentro con el presidente del Parlamento, Josep Rull / ACN

Apoyo mayoritario en Cataluña

Las firmas recogidas por USTEC representan más de la mitad del conjunto de la plantilla que trabaja en el Departamento. Un hito «histórico» que desde el sindicato consideran que evidencia el malestar del sector en toda Cataluña. En cifras, el 56% de los docentes de la veguería de Barcelona han apoyado la iniciativa sindical. En la de Girona, el 51%, mientras que en la de Tarragona el 64%. En la del Penedès el apoyo es del 69%, en la de Lleida del 68%, en la Cataluña Central del 66%, mientras que en la Terra Alta y en el Alt Pirineu y Aran supera el 70%. En esta línea, desde USTEC también aseguran que las principales ciudades dan apoyo mayoritario a su reivindicación: Barcelona (70%), l’Hospitalet de Llobregat (68%), Lleida (70%), Santa Coloma de Gramenet (72%), Manresa (72%), Reus (61%), Tarragona (58%), Badalona (55%), Sabadell (51%) y Terrassa (51%).

La entrega de firmas en la cámara catalana no ha sido la única acción que el sindicato mayoritario ha llevado a cabo este jueves. Esta misma mañana, antes de reunirse con Josep Rull, representantes de USTEC también han llevado el grueso de firmas al sindicato de agravios de Cataluña y han mantenido una reunión con la síndica, Esther Giménez-Salinas, para trasladarle formalmente sus reclamaciones. A estas alturas, el pulso entre la consejería de Educación y los sindicatos de docentes del país continúa atascado. El lunes están citados a un nuevo encuentro. A la espera de una nueva propuesta por parte del departamento, la cual se someterá a consulta al conjunto del colectivo, maestros y profesores redoblan la presión contra Illa y volverán a la huelga la semana del 16 de marzo, con paros en todo el país. La protesta concluirá el viernes 20 con una huelga generalizada en Cataluña y una movilización unitaria en la capital catalana.