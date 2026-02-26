Los sindicatos mantienen el pulso por los salarios a pesar de la nueva oferta de Educación

El Departamento de Educación y Formación Profesional ha mejorado la propuesta a los sindicatos, pero la oferta aún es insuficiente. El Gobierno se ha comprometido a reducir algunas ratios y propone un límite de 20 alumnos en I3 y de 30 en la ESO, pero no ha entrado a negociar el incremento salarial que reclaman los sindicatos. Las organizaciones con representación en la mesa sindical –USTEC, CCOO, UGT, Profesores de Secundaria y la CGT– consideran “insuficientes” las dos propuestas que se han puesto sobre la mesa durante el proceso negociador y alertan que aún es una cuestión que se debe cerrar. Aún más, los sindicatos decidieron abandonar la mesa después de la propuesta del miércoles pasado.

En una breve atención a los medios, la portavoz del sindicato mayoritario del sector, Iolanda Segura, ha asegurado que continuarán luchando para conseguir las mejoras que reclama el sector. En este sentido, a la espera de una nueva propuesta de Educación, la representante de USTEC ha definido la última propuesta de “irrisoria”, ya que solo plantea incrementar el complemento específico un 20% en los próximos cinco años. Por su parte, el secretario general de Aspepc, Ignasi Fernández, cree que no se está produciendo «un verdadero marco de negociación» salarial porque la administración no está haciendo suficientes esfuerzos para acercarse a las reivindicaciones de los maestros. Los sindicatos exigen que la subida del complemento salarial sea del 100%, aunque están abiertos a negociar un punto intermedio que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Los maestros se manifestaron de forma multitudinaria en el centro de Barcelona para reclamar mejoras salariales / Kike Rincón (Europa Press)

Reducción de ratios, la mejora principal

El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha destacado el resto de compromisos que se han puesto sobre la mesa, defendiendo que el incremento salarial depende de cómo se configura el resto de cuestiones. Desde el Gobierno alegan que es necesario ver qué “margen” le queda al Departamento para afrontar las mejoras salariales después de analizar el impacto del resto de acuerdos. A pesar de que las últimas reuniones no desbloquean la cuestión principal de las protestas, Giménez ha remarcado que el Gobierno acepta «que no haya sobre ratios en ningún nivel educativo del sistema» el próximo curso y que continuará con la «progresión» en la reducción en I3. Además, de cara al curso 2027-2028, propone que un 25% de los grupos de ESO ya estén a ratio 25 y pasar de 35 a 30 en bachillerato. También se ha hablado de reducir alumnos en las aulas de Formación Profesional (FP).

El secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez | Albert Hernàndez Ventós (ACN)

Los sindicatos reconocen las medidas planteadas en estos ámbitos, aunque aseguran que faltan muchas concreciones para poder valorarlas. Ester Vila, representante de CCOO, ha celebrado «el esfuerzo» de la administración de Niubó para la escuela inclusiva, pero ha dejado claro que aún es necesario concretar las intenciones en medidas concretas. Por su parte, Laura Gené (CGT) ha afirmado que la «única propuesta que puede ser un cambio real» es la internalización de 300 integradores sociales.

Después de las tres mesas de esta semana, Educación y docentes continúan sin cerrar un acuerdo, motivo por el cual la huelga del 16 al 20 de marzo sigue convocada. Las partes se han convocado nuevamente a una reunión el viernes para intentar desbloquear la situación, sobre todo, en la propuesta del incremento salarial.