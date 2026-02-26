Els sindicats mantenen el pols pels salaris tot i la nova oferta d’Educació

El Departament d’Educació i Formació Professional ha millorat la proposta als sindicats, però l’oferta encara és insuficient. El Govern s’ha compromès a rebaixar algunes ràtios i proposa un topall de 20 alumnes a I3 i de 30 a l’ESO, però no ha entrat a negociar l’increment salarial que reclamen els sindicats. Les organitzacions amb representació a la mesa sindical –USTEC, CCOO, UGT, Professors de Secundària i la CGT– consideren “insuficients” les dues propostes que s’han posat sobre la taula durant el procés negociador i alerten que encara és una qüestió que cal tancar. Encara més, els sindicats van decidir abandonar la mesa després de la proposta de dimecres passat.
En una breu atenció als mitjans, la portaveu del sindicat majoritari del sector, Iolanda Segura, ha assegurat que continuaran lluitant per aconseguir les millores que reclama el sector. En aquest sentit, a l’espera d’una nova proposta d’Educació, la representant d’USTEC ha definit l’última proposta d’”irrisòria”, ja que només planteja incrementar el complement específic un 20% en els pròxims cinc anys. Per la seva banda, el secretari general d’Aspepc, Ignasi Fernández, creu que no s’està produint “un veritable marc de negociació” salarial perquè l’administració no està fent prou esforços per acostar-se a les reivindicacions dels mestres. Els sindicats exigeixen que la pujada del complement salarial sigui del 100%, tot i que estan oberts a negociar un punt intermedi que els permeti recuperar el poder adquisitiu perdut.
Reducció de ràtios, la millora principal
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha destacat la resta de compromisos que s’han posat sobre la taula, defensant que l’increment salarial depenen de com es configura la resta de qüestions. Des del Govern al·leguen que cal veure quin “marge” li queda al Departament per afrontar les millores salarials després d’analitzar l’impacte de la resta d’acords. Malgrat que les últimes reunions no desenroquen la qüestió principal de les protestes, Giménez ha remarcat que el Govern accepta “que no hi hagi sobre ràtios a cap nivell educatiu del sistema” el curs vinent i que continuarà amb la “progressió” en la reducció a I3. A més, de cara al curs 2027-2028, proposa que un 25% dels grups d’ESO ja estiguin a ràtio 25 i passar dels 35 al 30 al batxillerat. També s’ha parlat de reduir alumnes a les aules de Formació Professional (FP).
Els sindicats reconeixen les mesures plantejades en aquests àmbits, tot i que asseguren que hi manquen moltes concrecions per poder valorar-les. Ester Vila, representant de CCOO, ha celebrat “l’esforç” de l’administració de Niubó per a l’escola inclusiva, però ha deixat clar que encara cal concretar les intencions en mesures concretes. Per la seva banda, Laura Gené (CGT) ha afirmat que l'”única proposta que pot ser un canvi real” és la internalització de 300 integradors socials.
Després de les tres meses d’aquesta setmana, Educació i docents continuen sense lligar un acord, motiu pel qual la vaga del 16 al 20 de març continua convocada. Les parts s’han convocat novament a una reunió divendres per intentar desencallar la situació, sobretot, en la proposta de l’increment salarial.