La consellera de Educación anuncia una baja médica de «semanas»

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha anunciado que tendrá que estar de baja médica durante unas «semanas» porque se debe someter a una intervención quirúrgica. “Estos últimos días me han estado realizando diversas pruebas médicas que, finalmente, han determinado que necesito someterme a una intervención quirúrgica”, ha explicado Niubó en un mensaje en la red social X. “Por este motivo, durante unas semanas me veré obligada a reducir de manera significativa mi actividad diaria”, ha añadido sin dar más detalles. “Necesito este tiempo para recuperarme plenamente y retomar la actividad lo antes posible y en las mejores condiciones”.

Mientras esté de baja, Niubó delegará la dirección del Departamento, según ha explicado la consejería este domingo en un comunicado. Durante su recuperación, serán la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roda, quienes asumirán las decisiones ejecutivas de la consejería, mientras que el ejercicio de las funciones de Niubó y la representatividad del Departamento las asumirá el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que ya está sustituyendo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mientras se recupera de su osteomielitis.

“Estoy animada y tengo la máxima confianza en el magnífico equipo de médicos que me está tratando. Durante este paréntesis obligado, el Departamento de Educación y Formación Profesional estará en manos de unos excelentes profesionales, comprometidos y, como siempre, al servicio de la educación del país”, ha remarcado Niubó.

El mismo Salvador Illa, que acaba de abandonar el hospital y continuará con su recuperación desde casa, le ha enviado «mucho ánimo» y le ha deseado una «rápida recuperación».