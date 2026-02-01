La consellera d’Educació anuncia una baixa mèdica de “setmanes”

La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha anunciat que haurà d’estar de baixa mèdica durant unes “setmanes” perquè s’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica. “Aquests darrers dies m’han estat realitzant diverses proves mèdiques que, finalment, han determinat que necessito sotmetre’m a una intervenció quirúrgica”, ha explicat Niubó en un missatge a la xarxa social X. “Per aquest motiu, durant unes setmanes em veuré obligada a reduir de manera significativa la meva activitat diària”, ha afegit sense donar més detalls. “Necessito aquest temps recuperar-me plenament i reprendre l’activitat com més aviat millor i en les millors condicions”.
Mentre estigui de baixa, Niubó delegarà la direcció del Departament, segons ha explicat la conselleria aquest diumenge en un comunicat. Durant la seva recuperació, seran la secretària general, Teresa Sambola; el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez; i el secretari de Formació Professional, Francesc Roda, els que assumiran les decisions executives de la conselleria, mentre que l’exercici de les funcions de Niubó i la representativitat del Departament les assumirà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ja està substituint el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre es recupera de la seva osteomielitis.
“Estic animada i tinc la màxima confiança en el magnífic equip de metges que m’està tractant. Durant aquest parèntesi obligat, el Departament d’Educació i Formació professional estarà en mans d’uns excel·lents professionals, compromesos i, com sempre, al servei de l’educació del país”, ha remarcat Niubó.
El mateix Salvador Illa, que tot just ha abandonat l’hospital i continuarà amb la seva recuperació des de casa, li ha enviat “molts ànims” i li ha desitjat una “ràpida recuperació”.
Estimada @eniubo, t’envio tot el meu escalf. Et desitjo una ràpida recuperació. Molta força i molts ànims. T’esperem aviat! https://t.co/HqhqJsrvGm— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 1, 2026