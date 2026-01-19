L’equip mèdic de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha actualitzat l’estat de salut del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de les últimes proves i ha detallat que el seu ingrés hospitalari s’ha degut a causa d’una infecció òssia al pubis causada per un bacteri. Ho ha anunciat el director gerent del centre hospitalari, Albert Salazar, que en roda de premsa ha detallat que l’afectació es coneix científicament com una “osteomielitis púbica provocada pel microbi estreptococos agalactiae“.
Un cop descartades les patologies greus que podien posar en risc la vida del president, el TAC i el resultat d’uns cultius han acabat de confirmar el diagnòstic. El director Clínic de Diagnòstic per la Imatge de l’hospital, Manel Escobar, ha detallat en aquest sentit que s’ha trobat un focus d’infecció al punt d’unió dels dos ossos del pubis. “Es tracta d’una afecció molt estranya diagnosticada en un temps rècord”, ha apuntat.
Illa continua ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Vall d’Hebron, on va arribar dissabte després de trobar-se malament quan va sortir a córrer, però l’equip mèdic ha assenyalat que té una “evolució clínica molt favorable” i ha afegit que demà, amb tota probabilitat, ja podrà abandonar l’UCI i pujar a planta. “Tant el dolor com la limitació en la mobilitat de les extremitats inferiors han experimentat una evolució molt positiva”, ha apuntat, Salazar, que ha sostingut que l’evolució del president és “una molt bona notícia”.
Tractament amb antibiòtic i analgèsic
Per la seva banda, la cap de secció del servei de malalties infeccioses, Dolors Rodríguez, ha subratllat que el més important ara pel president de la Generalitat és el repòs, i ha evitat concretar quan podrà començar la rehabilitació i a moure’s. Tot i això, l’equip mèdic ha detallat que el president està rebent un tractament amb antibiòtic per combatre la infecció d’ampli espectre i amb analgèsics per alleugerir el dolor. “Normalment, amb això n’hi ha prou, sobretot perquè ho hem agafat aviat”, ha apuntat Albert Salazar. En qualsevol cas, la previsió dels metges és que el president de la Generalitat continuï ingressat almenys dues setmanes més, però no descarten la possibilitat que el president de la Generalitat pugui continuar el tractament i la rehabilitació des de casa sí la seva evolució és favorable com fins ara.