El equipo médico del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha actualizado el estado de salud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de las últimas pruebas y ha detallado que su ingreso hospitalario se ha debido a una infección ósea en el pubis causada por una bacteria. Lo ha anunciado el director gerente del centro hospitalario, Albert Salazar, quien en rueda de prensa ha detallado que la afectación se conoce científicamente como una «osteomielitis púbica provocada por el microbio estreptococos agalactiae«.

Una vez descartadas las patologías graves que podían poner en riesgo la vida del presidente, el TAC y el resultado de unos cultivos han acabado de confirmar el diagnóstico. El director Clínico de Diagnóstico por la Imagen del hospital, Manel Escobar, ha detallado en este sentido que se ha encontrado un foco de infección en el punto de unión de los dos huesos del pubis. «Se trata de una afección muy extraña diagnosticada en un tiempo récord», ha apuntado.

Illa continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron, donde llegó el sábado después de sentirse mal cuando salió a correr, pero el equipo médico ha señalado que tiene una «evolución clínica muy favorable» y ha añadido que mañana, con toda probabilidad, ya podrá abandonar la UCI y subir a planta. «Tanto el dolor como la limitación en la movilidad de las extremidades inferiores han experimentado una evolución muy positiva», ha apuntado Salazar, quien ha sostenido que la evolución del presidente es «una muy buena noticia».

Tratamiento con antibiótico y analgésico

Por su parte, la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez, ha subrayado que lo más importante ahora para el presidente de la Generalitat es el reposo, y ha evitado concretar cuándo podrá comenzar la rehabilitación y moverse. Aun así, el equipo médico ha detallado que el presidente está recibiendo un tratamiento con antibiótico para combatir la infección de amplio espectro y con analgésicos para aliviar el dolor. «Normalmente, con esto es suficiente, sobre todo porque lo hemos detectado pronto», ha señalado Albert Salazar. En cualquier caso, la previsión de los médicos es que el presidente de la Generalitat continúe ingresado al menos dos semanas más, pero no descartan la posibilidad de que el presidente de la Generalitat pueda continuar el tratamiento y la rehabilitación desde casa si su evolución es favorable como hasta ahora.

