Illa sale de la UCI y continuará con el tratamiento de la infección en planta

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron y continuará desde una habitación de planta con el tratamiento de la osteomielitis púbica que le han diagnosticado. Según explica el equipo médico que trata al presidente, Illa «ha pasado buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor». Está previsto que se quede unos 15 días ingresado mientras se recupera. Los médicos aseguran que la patología que padece Illa es “muy poco frecuente” y supone solo el 1% de todas las osteomielitis hematológicas que se detectan.

Una osteomielitis es una infección aguda que, en el caso del presidente catalán, ha sido causada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae. Según la jefa de servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital, Dolors Rodríguez, es una bacteria que forma parte de la “flora habitual” del cuerpo humano que en casos excepcionales puede provocar una infección si pasa a la sangre. «Habitualmente no crea problemas, pero si hay algún lugar con una patología infecciosa o un lugar especialmente frágil puede alojarse y es cuando provoca la infección local», explicó Rodríguez el lunes durante la actualización del estado de salud de Illa.

Doctores de la Vall d’Hebron informan del estado del presidente del Gobierno, Salvador Illa / Bernat Vilaró (ACN)

Es una enfermedad muy dolorosa, que afecta la movilidad de las piernas y puede provocar fiebre, como ha sido el caso de Illa. La infección está situada en la sínfisis del pubis, una articulación que se encuentra en la parte delantera de la pelvis. El tratamiento consiste en administrar antibiótico por vía intravenosa para curar la infección, analgésicos y antiinflamatorios para el dolor y una rehabilitación muy progresiva para recuperar la movilidad. De momento continuará con el tratamiento en el hospital, un proceso que durará unas dos semanas, y en función de su evolución se decidirá si puede continuar desde su casa.