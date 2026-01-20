Illa surt de l’UCI i continuarà amb el tractament de la infecció a planta

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abandonat la Unitat de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Vall d’Hebron i continuarà des d’una habitació de planta amb el tractament de l’osteomielitis púbica que li han diagnosticat. Segons explica l’equip mèdic que tracta el president, Illa “ha passat bona nit, continua estable, sense febre i amb una disminució significativa del dolor”. Està previst que es quedi uns 15 dies ingressat mentre es recupera. Els metges asseguren que la patologia que pateix Illa és “molt foc freqüent” i suposa només l’1% de totes les osteomielitis hematològiques que es detecten.
Una osteomielitis és una infecció aguda que, en el cas del president català, ha estat causada pel bacteri Streptococcus dysgalactiae. Segons la cap de servei de Malalties Infeccioses de l’hospital, Dolors Rodríguez, és un bacteri que forma part de la “flora habitual” del cos humà que en casos excepcionals pot provocar una infecció si passa a la sang. “Habitualment no crea problemes, però si hi ha algun lloc amb una patologia infecciosa o un lloc especialment fràgil s’hi pot agafar i és quan provoca la infecció local”, va explicar Rodríguez dilluns durant l’actualització de l’estat de salut d’Illa.
És una malaltia molt dolorosa, que afecta la mobilitat de les cames i pot provocar febre, com ha estat el cas d’Illa. La infecció està situada a la sínquisi del pubis, una articulació que es troba a la part davantera de la pelvis. El tractament consisteix a administrar antibiòtic per via intravenosa per curar la infecció, analgèsics i antiinflamatoris pel dolor i una rehabilitació molt progressiva per recuperar la mobilitat. De moment continuarà amb el tractament a l’hospital, un procés que durarà unes dues setmanes, i en funció de la seva evolució es decidirà si pot continuar des de casa seva.