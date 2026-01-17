Salvador Illa, a l’hospital per una possible afectació muscular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hagut de ser atès aquest dissabte a la tarda a un hospital després de patir una indisposició després de fer esport. El cap de l’executiu català, un gran amant de l’atletisme i conegut corredor, tenia previst participar aquest diumenge en la mitja marató que s’organitza a Granollers. Ara, però, els seus plans podrien canviar. Fonts del Govern asseguren que el president Illa es troba en bon estat, però també expliquen que en aquests moments li estan fent diverses proves per determinar si Salvador Illa pot tenir alguna possible afectació muscular.