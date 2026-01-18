El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron per unes molèsties fortes a la cama, les quals va notar poc després de fer esport aquest dissabte al matí. Mentrestant, el cap de l’executiu català ha suspès tota la seva agenda. L’equip mèdic que està tractant el president Illa ha assegurat aquesta tarda en roda de premsa que es “manté estable” i confia traslladar-lo a planta en les pròximes hores, ja que a hores d’ara encara es troba a la unitat de cures intensives (UCI), tal com dicta el protocol de l’hospital. Ara bé, des de la Vall d’Hebron també indiquen que el president s’estarà encara dues setmanes a l’hospital, ja que és el termini marcat per la rehabilitació d’acord amb aquest tipus de simptomatologia. Mentrestant, li continuaran fent proves. Segons detallen, continuaran fent-li analítiques periòdiques i proves d’imatge per acabar d’esclarir la seva patologia: “L’important és mantenir-lo vigilat i monitorat“, apunten.
Salvador Illa va ingressar a urgències amb una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques presentant una pèrdua de força en alguns músculs de les extremitats inferiors i amb un quadre de dolor. En ingressar, per tal de descartar possibles patologies, primer se li va realitzar un arbre vascular des del cervell fins a la meitat de les cames per descartar possibles malalties: “Les vasculars i les tumorals han quedat descartades”, apunten des de l’equip mèdic de la Vall d’Hebron que està tractant el president de la Generalitat. Els metges han descartat que pateixi cap patologia greu, però encara no han determinat l’origen que ha ocasionat la pèrdua de força a la musculatura.
Mentre continuen fent-li proves, des de l’equip mèdic asseguren que ja començarà les sessions de fisioteràpia per contribuir a la seva recuperació. “A l’hospital tenim una àrea de rehabilitació de referència, i se li aplicarà tot aquest tractament”, argumenten. Salvador Illa farà dues sessions de rehabilitació diàries durant els pròxims quinze dies.
A l’hospital des de dissabte
El president de la Generalitat ha passat bona part del cap de setmana sota l’observació mèdica en un hospital. Salvador Illa va sortir a córrer a primera hora del matí, com acostuma a fer en diverses ocasions durant la setmana -sempre que el seu calendari li permet. Malgrat les molèsties que ja va notar durant la pràctica esportiva, Illa va viatjar fins a Ascó, on es va reunir amb l’alcalde de la localitat de la Ribera d’Ebre, Miquel Àngel Ribes, coincidint amb el cap de setmana en què celebren la festivitat de Sant Antoni. Va ser després de la reunió amb l’alcalde riberenc que Illa va seguir notant molèsties, motiu pel qual va ser traslladat a l’hospital i va rebre atenció mèdica per una possible afectació muscular. Salvador Illa havia de participar aquest diumenge al matí en la mitja marató que s’organitza a Granollers, però el seu estat de salut l’ha obligat a canviar els seus plans. I, de moment, així seguirà els pròxims dies.