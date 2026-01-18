El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continúa ingresado en el Hospital Vall d’Hebron por unas molestias fuertes en la pierna, las cuales notó poco después de hacer deporte este sábado por la mañana. Mientras tanto, el jefe del ejecutivo catalán ha suspendido toda su agenda. El equipo médico que está tratando al presidente Illa ha asegurado esta tarde en rueda de prensa que se «mantiene estable» y confía trasladarlo a planta en las próximas horas, ya que por ahora aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI), tal como dicta el protocolo del hospital. Sin embargo, desde la Vall d’Hebron también indican que el presidente estará todavía dos semanas en el hospital, ya que es el plazo marcado para la rehabilitación de acuerdo con este tipo de sintomatología. Mientras tanto, le seguirán haciendo pruebas. Según detallan, continuarán haciéndole análisis periódicos y pruebas de imagen para acabar de esclarecer su patología: «Lo importante es mantenerlo vigilado y monitorizado«, apuntan.

Salvador Illa ingresó en urgencias con una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas presentando una pérdida de fuerza en algunos músculos de las extremidades inferiores y con un cuadro de dolor. Al ingresar, para descartar posibles patologías, primero se le realizó un árbol vascular desde el cerebro hasta la mitad de las piernas para descartar posibles enfermedades: «Las vasculares y las tumorales han quedado descartadas», apuntan desde el equipo médico de la Vall d’Hebron que está tratando al presidente de la Generalitat. Los médicos han descartado que padezca alguna patología grave, pero aún no han determinado el origen que ha ocasionado la pérdida de fuerza en la musculatura.

Mientras continúan haciéndole pruebas, desde el equipo médico aseguran que ya comenzará las sesiones de fisioterapia para contribuir a su recuperación. «En el hospital tenemos un área de rehabilitación de referencia, y se le aplicará todo este tratamiento», argumentan. Salvador Illa hará dos sesiones de rehabilitación diarias durante los próximos quince días.

Médicos de la Vall d’Hebron informan sobre el estado del presidente del Gobierno, Salvador Illa / Bernat Vilaró (ACN)

En el hospital desde el sábado

El presidente de la Generalitat ha pasado buena parte del fin de semana bajo observación médica en un hospital. Salvador Illa salió a correr a primera hora de la mañana, como acostumbra a hacer en varias ocasiones durante la semana -siempre que su calendario lo permite. A pesar de las molestias que ya notó durante la práctica deportiva, Illa viajó hasta Ascó, donde se reunió con el alcalde de la localidad de la Ribera d’Ebre, Miquel Àngel Ribes, coincidiendo con el fin de semana en que celebran la festividad de Sant Antoni. Fue después de la reunión con el alcalde ribereño que Illa siguió notando molestias, motivo por el cual fue trasladado al hospital y recibió atención médica por una posible afectación muscular. Salvador Illa debía participar este domingo por la mañana en la media maratón que se organiza en Granollers, pero su estado de salud le ha obligado a cambiar sus planes. Y, de momento, así seguirá los próximos días.