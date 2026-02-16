Salvador Illa ha vuelto a la actividad como presidente de la Generalitat este mismo lunes. Un regreso al trabajo en el que se encontrará con varios frentes abiertos que debe afrontar por parte del Gobierno como son la crisis de Rodalies, los ‘tambores de guerra’ de los docentes, los agricultores y los médicos, los nuevos casos de Peste Porcina Africana y los últimos temporales de lluvia y viento que han sacudido Cataluña.

Illa, que estuvo un mes de baja por una osteomielitis púbica por la que tuvo que permanecer hospitalizado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha querido dar las gracias a los profesionales sanitarios que lo trataron durante su convalecencia en el hospital barcelonés. Illa ha agradecido al «sistema público de salud», al cual ha calificado de «excelente». El presidente de la Generalitat ha asegurado que a raíz de su hospitalización ha podido darse cuenta de varios aspectos vitales y asegura que «lo más importante es cuidarnos». Illa ha sacado pecho del trabajo hecho en la sanidad pública catalana y del tejido interpersonal que se genera entre los pacientes, y asegura que «en un hospital público todos somos iguales, en poco tiempo se generan vínculos intensos entre gente que no nos conocíamos».

Illa ha asegurado que se reincorpora a sus funciones “con muchas ganas, energía y determinación” y asegura que lo ha podido hacer gracias a la sanidad pública catalana. “Si he podido superar la dolencia y reincorporarme a la vida diaria no es ni fruto de la suerte ni por casualidad. Es gracias a nuestro sistema de salud público y a todas las personas que lo conforman”, ha asegurado el jefe del ejecutivo catalán.

Consciente de la situación del país

Ante el panorama en el cual Illa vuelve a la tarea, el presidente de la Generalitat ha admitido que «han sido días duros» y ha destacado que «las cosas importantes de la vida no tienen precio» y no se puede «poner precio a la salud». Illa ha hecho un alegato al trabajo por parte del ejecutivo socialista, señalando que «es el momento de ofrecer soluciones» y asegurando que «sé lo que el país necesita. No es tiempo de fatalismos». «La primera certeza es que todos formamos parte de la misma comunidad, todos formamos parte de la misma sociedad y del mismo país; y que entre todos, tenemos la capacidad para superar cualquier dificultad. Es el momento de ofrecer soluciones, de ofrecer respuestas y de ofrecer la verdad», ha destacado el presidente de la Generalitat que ha señalado que ha estado «plenamente consciente de lo que ha vivido Cataluña» en los últimos días y ha asegurado que el país está preparado «para afrontar cualquier situación».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Economía, Alícia Romero / Europa Press

En este aspecto Illa ha asegurado que desde el Gobierno hay un compromiso para reforzar todos los servicios públicos entre los cuales están Rodalies y la gran crisis generada desde hace unas semanas. El presidente de la Generalitat ha aprovechado y ha querido destacar el trabajo hecho por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien en estas semanas ha ejercido de presidente, y de la consellera de Territori y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque.