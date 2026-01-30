El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, abandonará este viernes el Hospital Vall d’Hebron después de estar ingresado dos semanas por una osteomielitis púbica, una infección del hueso del pubis, pero deberá seguir tratamiento médico desde casa. Fuentes de Presidencia han informado que «el presidente evoluciona favorablemente y desde esta tarde continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria». De hecho, Illa ha abandonado el hospital por su propio pie ayudado de muletas. El centro hospitalario, por su parte, ha detallado que Illa ha salido del hospital después de una «evolución favorable tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico». «A partir de ahora continuará su tratamiento con el equipo de Hospitalización Domiciliaria de Vall d’Hebron», remarcan.

Salvador Illa estaba ingresado desde el 17 de enero, y a partir de este viernes seguirá el tratamiento en casa con el equipo de hospitalización domiciliaria. El presidente de la Generalitat estuvo tres días ingresado en la UCI y desde entonces ha estado en una habitación de planta. El presidente de la Generalitat ha compaginado los últimos días el tratamiento contra la bacteria que originó la osteomielitis púbica y la rehabilitación. A pesar del ingreso hospitalario, Illa ha seguido la actualidad política y ha estado en contacto con los consejeros, sobre todo con Albert Dalmau, que lo han mantenido al corriente de todos los pasos del ejecutivo, sobre todo de la crisis generada por el caos de Rodalies.

De hecho, Dalmau tiene delegadas las funciones del presidente de la Generalitat y durante este tiempo ha tenido que gestionar el caos en Rodalies a raíz del accidente mortal en Gelida (Alt Penedès). El consejero de la Presidencia ha comparecido esta semana para dar explicaciones al Parlamento y detalló que él y Sílvia Paneque han estado en constante contacto con Illa para evaluar la crisis ferroviaria que vive el país. Asimismo, Illa cerró filas con la consejera de Territorio, y descartó su cese porque se quería centrar en «trabajar por las soluciones».

El presidente está «muy animado»

El equipo médico ha explicado en rueda de prensa que el presidente de la Generalitat ha recibido el alta «muy animado» y ha establecido un plazo aproximado de ocho semanas de recuperación para este tipo de enfermedad durante las cuales, según su evolución, la administración de antibióticos pasará de ser intravenosa a oral. El director gerente del Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha destacado la evolución «muy favorable» del presidente y ha destacado que el buen estado de forma ha contribuido a su evolución.