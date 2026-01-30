El president de la Generalitat, Salvador Illa, abandonarà aquest divendres l’Hospital Vall d’Hebron després d’estar ingressat dues setmanes per una osteomielitis púbica, una infecció de l’os del pubis, però haurà de seguir tractament mèdic des de casa. Fonts de Presidència han informat que “el president evoluciona favorablement i des d’aquesta tarda continuarà el seu tractament amb hospitalització domiciliària”. De fet, Illa ha abandonat l’hospital pel seu propi peu ajudat de muletes. El centre hospitalari, per la seva banda, han detallat que Illa ha sortit de l’hospital després d’una “evolució favorable tant des del punt de vista clínic com analític i radiològic”. “A partir d’ara continuarà el seu tractament amb l’equip d’Hospitalització Domiciliària de Vall d’Hebron”, remarquen.
Salvador Illa estava ingressat des del 17 de gener, i a partir d’aquest divendres seguirà el tractament a casa amb l’equip d’hospitalització domiciliària. El president de la Generalitat va estar tres dies ingressat a l’UCI i des d’aleshores ha estat en una habitació de planta. El president de la Generalitat ha compaginat els darrers dies el tractament contra el bacteri que va originar l’osteomielitis púbica i la rehabilitació. Malgrat l’ingrés hospitalari, Illa ha seguit l’actualitat política i ha estat en contacte amb els consellers, sobretot amb Albert Dalmau, que l’han mantingut al corrent de tots els passos de l’executiu, sobretot de la crisi generada pel caos de Rodalies.
De fet, Dalmau té delegades les funcions del president de la Generalitat i durant aquest temps ha hagut de gestionar el caos a Rodalies arran de l’accident mortal a Gelida (Alt Penedès). El conseller de la Presidència ha comparegut aquesta setmana per donar explicacions al Parlament i va detallar que ell i Sílvia Paneque han estat en constant contacte amb Illa per avaluar la crisi ferroviària que viu el país. Així mateix, Illa va tancar files amb la consellera de Territori, i va descartar el seu cessament perquè es volia centrar en “treballar per les solucions”.
El president està “molt animat”
L’equip mèdic ha explicat en roda de premsa que el president de la Generalitat ha rebut l’alta “molt animat” i ha establert un termini aproximat de vuit setmanes de recuperació per a aquest tipus de malaltia durant les quals, segons la seva evolució, l’administració d’antibiòtics passarà de ser intravenosa a oral. El director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha destacat l’evolució “molt favorable” del president i ha destacat que el bon estat de forma ha contribuït a la seva evolució.