Salvador Illa ha tornat a l’activitat com a president de la Generalitat aquest mateix dilluns. Una tornada a la feina en la qual es trobarà amb diverses carpetes obertes i diversos fronts que ha d’afrontar per part del Govern com són la crisi de Rodalies, els ‘tambors de guerra’ dels docents, els pagesos i els metges, els nous casos de Pesta Porcina Africana i els darrers temporals de pluja i vent que han sacsejat Catalunya.
Illa, que va estar un mes de baixa per una osteomielitis púbica per la qual va haver de romandre hospitalitzat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha volgut donar les gràcies als professionals sanitaris que el van tractar durant la seva convalescència a l’hospital barceloní. Illa ha donat gràcies al “sistema públic de salut”, el qual ha qualificat d'”excel·lent”. El president de la Generalitat ha assegurat que arran de la seva hospitalització s’ha pogut adonar de diversos aspectes vitals i assegura que “el més important és cuidar-nos”. Illa ha tret pit del treball fet a la sanitat pública catalana i el teixit interpersonal que es genera entre els pacients, i assegura que “en un hospital públic tots som iguals, en poc temps es generen vincles intensos entre gent que no ens coneixíem”.
Illa ha assegurat que es reincorpora a les seves funcions “amb moltes ganes, energia i determinació” i assegura que ho ha pogut fer gràcies a la sanitat pública catalana. “Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària no és ni fruit de la sort ni per casualitat. És gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que el conformen”, ha assegurat el cap de l’executiu català.
Conscient de la situació del país
Davant el panorama en el qual Illa torna a la feina el president de la Generalitat ha admès que “han estat dies durs” i ha destacat que “les coses importants de la vida no tenen preu” i no es pot “posar preu a la salut”. Illa ha fet un al·legat al treball per part de l’executiu socialista, assenyalant que “és el moment d’oferir solucions” i assegurant que “sé el que el país necessita. No és temps de fatalismes”. “La primera certesa és que tots formem part de la mateixa comunitat, tots formem part de la mateixa societat i del mateix país; i que entre tots, tenim la capacitat per superar qualsevol dificultat. És el moment d’oferir solucions, d’oferir respostes i d’oferir la veritat”, ha destacat el president de la Generalitat que ha assenyalat que ha estat “plenament conscient del què ha viscut Catalunya” en els darrers dies i ha assegurat que el país està preparat “per afrontar qualsevol situació”.
En aquest aspecte Illa ha assegurat que des del Govern hi ha un compromís per a reforçar tots els serveis públics entre els quals hi ha Rodalies i la gran crisi generada des de fa unes setmanes. El president de la Generalitat ha aprofitat i ha volgut destacar la feina feta pel conseller de la presidència, Albert Dalmau, qui en aquestes setmanes ha exercit de president, i de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.