Salut condiciona incentius als CAP a escurçar baixes mèdiques i revolta els sindicats

Salut ha llançat una proposta incendiària en ple conflicte amb els metges del país. El Departament que encapçala la consellera Olga Pané ha anunciat una mesura que condiciona una part del finançament dels centres d’atenció primària (CAP) a escurçar les baixes amb diagnòstics més ràpids. Tal com va detallar la conselleria aquest diumenge, es tracta de proves voluntàries que no tindran penalització en el finançament dels CAP i que tenen l’objectiu de reduir el temps de diagnòstic de les persones en situació de baixa. El Govern defensa que aquesta mesura ofereix incentius per als centres d’atenció primària que aconsegueixin escurçar la durada d’aquestes baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients, cosa que, des del seu punt de visita, és beneficiós per a la ciutadania, però també per als professionals del sistema sanitari.
Aquesta mesura anunciada per l’executiu de Salvador Illa ha obert una nova crisi entre els sindicats i l’administració catalana. A través d’un comunicat, Comissions Obreres (CCOO) alerta que aquesta mesura “coacciona el criteri mèdic” i avisa que el problema es troba en els “recursos” i les “llistes d’espera”. Per al sindicat, “el problema real és que les empreses no estan fent la prevenció de riscos laborals que pertocaria” i acusen el Govern de comprar el relat de la patronal sobre l’absentisme laboral. En aquesta mateixa línia, a través d’un comunicat també, la UGT veu la mesura de la cartera de Salut com una “cortina de fum” per “tapar el dèficit estructural de la sanitat”. Un dèficit que ha portat els metges a sortir al carrer aquest dilluns en un nou dia de vaga -i que repetiran divendres-, el qual se suma també a la convocatòria estatal que s’allarga durant tota la setmana.
Des del sindicat Metges de Catalunya, convocants de les vagues d’aquesta setmana, també s’han mostrat molt crítics amb l’anunci de la conselleria de Salut: “Estan incentivant que enviem gent a casa sense diagnosticar reduint-los la baixa. Això no té ni solta ni volta. El que s’ha de fer és invertir en els mitjans per escurçar els temps de diagnòstic”, ha reblat el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, aquest mateix matí en declaracions a TV3. En aquest sentit, des d’UGT recorden que el Departament de Salut “inverteix molt menys per habitant que abans de les retallades”, en un context en què la població cada vegada es troba més envellida i amb més problemes crònics.
Crítiques dels socis preferents d’Illa
A banda del rebuig sindical, la mesura anunciada pel Govern també ha desfermat les crítiques dels socis preferents de Salvador Illa, amb qui el PSC intenta desencallar els pressupostos. En roda de premsa, el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dit que estan en contra “d’enviar a treballar algú que està malalt sense el diagnòstic que correspon o el tractament que necessita”. El dirigent republicà també ha assenyalat que la mesura crea la “sospita” que algunes baixes “no es tramiten com pertoca”. “Si [el Govern] no té aquesta sospita, no hauria d’actuar de tal manera que la faci versemblant”, ha remarcat Junqueras. En aquesta mateixa línia s’ha expressat la líder dels Comuns, Jèssica Albiach, que, a través d’una publicació a les seves xarxes socials, ha recordat que les “baixes mèdiques són un dret de treballadors i treballadores, i la seva durada la decideixen els sanitaris segons criteris mèdics”: “No ha de ser d’altra manera. Les baixes no es toquen!”, ha exclamat.
Davant les crítiques del sector social i polític del país, des del Govern asseguren que aquesta polèmica mesura busca evitar baixes sense diagnòstic i demores en les visites. La proposta forma part del conveni vigent entre l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Generalitat per al període 2025-2028 i prioritza les patologies osteoarticulars i els problemes de salut mental perquè, segons indica la conselleria, són “les que acumulen més dies de baixa a Catalunya”. En aquest sentit, Salut assegura que l’objectiu és “donar més capacitat als equips perquè puguin atendre millor els pacients i resoldre abans els casos”, així com “incentivar-los a revisar processos”. L’argumentari de l’administració, però, continua sense convèncer els sindicats del país.