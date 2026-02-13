Salvador Illa es reincorporarà dilluns al treball “de forma progressiva”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà al treball a partir d’aquest dilluns “de manera progressiva”. A través d’una publicació a les xarxes socials Illa ha assenyalat que tornarà a les seves responsabilitats com a president del país “amb moltes ganes, energia i determinació”. Illa, que estava de baixa per una osteomielitis púbica per la qual va haver de romandre hospitalitzat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha anunciat que tronarà a les seves funcions progressivament i ha donat les gràcies “per tot l’escalf i els ànims” que ha rebut durant la seva baixa.
El president de la Generalitat també ha aprofitat la publicació per agrair la “professionalitat, dedicació i qualitat humana” dels treballadors de l’Hospital Vall d’Hebron. “La nostra sanitat pública és un orgull col·lectiu”, ha conclòs Illa.
Dilluns em reincorporo de forma progressiva a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Torno amb moltes ganes, energia i determinació.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 13, 2026
Fonts de la Presidència de la Generalitat han assenyalat a l’ACN que Illa haurà de seguir el tractament antibiòtic i combinar l’activitat professional amb la rehabilitació i la pauta establerta pels metges.
De baixa des del 17 de gener
El passat 17 de gener l’agenda de Salvador Illa va frenar-se en sec. Aquell dissabte el president de la Generalitat va haver de ser hospitalitzat d’urgència després de patir una indisposició després de fer esport. Després de dies de proves els metges van descartar patologies greus i van identificar que el cap de l’executiu català patia una infecció òssia al pubis causada per un bacteri.
El president de la Generalitat no va rebre l’alta hospitalària fins el passat 30 de gener, quan va ser enviat a casa per seguir amb el tractament a través de l’hospitalització domiciliària.