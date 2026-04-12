Nou sotrac dins del Govern de Salvador Illa. La consellera de Salut, Olga Pané ha patit un accident domèstic en el qual s’ha fracturat el peroné; un accident domèstic pel qual la consellera quedarà apartada de la vida política i estarà forçosament apartada del seu càrrec durant un temps indeterminat, un temps en el qual les seves funcions recauran sobre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que serà l’encarregat d’exercir el càrrec de la consellera mentre duri la recuperació de Pané.
Dalmau ja té experiència en assumir funcions
Cal recordar que no serà la primera vegada que Dalmau exerceixi càrrecs que no entren dins la seva conselleria, ja que va ser l’encarregat d’assumir les feines de la titular d’Educació, Ester Niubó, i del president, Salvador Illa, mentre aquests es van apartar de la vida pública per problemes de salut. De fet, Niubó va anunciar l’altre dia en una entrevista que va quedar apartada de la vida política durant uns mesos perquè va ser operada d’un càncer de Tim, un tipus de càncer que afecta una glàndula que se situa entre els pulmons i el cor; i que va provocar que la titular d’educació no pogués exercir la vida política durant prop de dos mesos. En l’entrevista, però, Niubó va destacar que ja ha rebut l’alta i es troba “en totes les condicions” per exercir les seves funcions.
En el cas de Salvador Illa, Dalmau va assumir les seves funcions durant diverses setmanes després d’estar de baixa des del 17 de gener, quan el president de la Generalitat va haver de ser hospitalitzat d’urgència després de patir una indisposició després de fer esport, un ingrés durant el qual se li van fer diverses proves fins trobar que el cap de l’executiu català patia una infecció òssia al pubis causada per un bacteri.