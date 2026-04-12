Nuevo revés dentro del Gobierno de Salvador Illa. La consellera de Salud, Olga Pané ha sufrido un accidente doméstico en el que se ha fracturado el peroné; un accidente doméstico por el cual la consellera quedará apartada de la vida política y estará forzosamente apartada de su cargo durante un tiempo indeterminado, un tiempo en el cual sus funciones recaerán sobre el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y que será el encargado de ejercer el cargo de la consellera mientras dure la recuperación de Pané.

Dalmau ya tiene experiencia en asumir funciones

Cabe recordar que no será la primera vez que Dalmau ejerza cargos que no entran dentro de su conselleria, ya que fue el encargado de asumir las tareas de la titular de Educación, Ester Niubó, y del presidente, Salvador Illa, mientras estos se apartaron de la vida pública por problemas de salud. De hecho, Niubó anunció el otro día en una entrevista que quedó apartada de la vida política durante unos meses porque fue operada de un cáncer de Tim, un tipo de cáncer que afecta una glándula que se sitúa entre los pulmones y el corazón; y que provocó que la titular de educación no pudiera ejercer la vida política durante cerca de dos meses. En la entrevista, sin embargo, Niubó destacó que ya ha recibido el alta y se encuentra “en todas las condiciones” para ejercer sus funciones.

El conseller de la Presidència del Govern, Albert Dalmau / ACN

En el caso de Salvador Illa, Dalmau asumió sus funciones durante varias semanas después de estar de baja desde el 17 de enero, cuando el presidente de la Generalitat tuvo que ser hospitalizado de urgencia después de sufrir una indisposición tras hacer deporte, un ingreso durante el cual se le realizaron varias pruebas hasta encontrar que el jefe del ejecutivo catalán sufría una infección ósea en el pubis causada por una bacteria.