Salvador Illa se reincorporará al trabajo «de forma progresiva»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volverá al trabajo a partir de este lunes «de manera progresiva». A través de una publicación en las redes sociales, Illa ha señalado que retomará sus responsabilidades como presidente del país «con muchas ganas, energía y determinación». Illa, que estaba de baja por una osteomielitis púbica por la cual tuvo que permanecer hospitalizado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha anunciado que retomará sus funciones progresivamente y ha dado las gracias «por todo el apoyo y los ánimos» que ha recibido durante su baja.

El presidente de la Generalitat también ha aprovechado la publicación para agradecer la «profesionalidad, dedicación y calidad humana» de los trabajadores del Hospital Vall d’Hebron. «Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo», ha concluido Illa.

El lunes me reincorporo de forma progresiva al trabajo y a mis responsabilidades como presidente de la Generalitat. Vuelvo con muchas ganas, energía y determinación.



Mi agradecimiento al personal del Hospital Universitario @vallhebron por su profesionalidad, dedicación y… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 13, 2026

Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han señalado a la ACN que Illa deberá seguir el tratamiento antibiótico y combinar la actividad profesional con la rehabilitación y la pauta establecida por los médicos.

De baja desde el 17 de enero

El pasado 17 de enero la agenda de Salvador Illa se detuvo en seco. Aquel sábado el presidente de la Generalitat tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un malestar después de hacer deporte. Tras días de pruebas, los médicos descartaron patologías graves e identificaron que el jefe del ejecutivo catalán padecía una infección ósea en el pubis causada por una bacteria.

El presidente de la Generalitat no recibió el alta hospitalaria hasta el pasado 30 de enero, cuando fue enviado a casa para seguir con el tratamiento a través de la hospitalización domiciliaria.