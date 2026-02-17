Illa es bunqueritza davant les crítiques

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reincorporar ahir a la feina i reprendrà la seva activitat de forma progressiva després de rebre l’alta el passat divendres. Després d’estar un mes de baixa mèdica, que ha coincidit amb la pitjor crisi de Rodalies i el malestar dels docents, dels metges i de la pagesia, Illa ha concedit una entrevista en directe a TV3 on ha deixat clar que ell accepta les crítiques, però que la seva feina és governar. Així, ha descartat frontalment obrir una crisi de Govern pel caos de Rodalies i, a més, ha rebutjat la petició de Junts per Catalunya de sotmetre’s a una qüestió de confiança perquè ell està centrat a treballar per “resoldre” els problemes que té el país. A banda de fer zero autocrítica sobre els problemes que viu el país, i, a més, ha evitat criticar la col·laboració de l’executiu espanyol per fer front al caos ferroviari a Catalunya.
Illa també ha mostrat la seva confiança en la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per la gestió de Rodalies. “Què soluciona cessar la consellera Paneque?”, s’ha preguntat el president de la Generalitat, que té “confiança” amb la consellera. A més, ha remarcat que “està fent una bona gestió” del seu àmbit competencial i ha deixat la porta oberta a reforçar el seu equip si fa falta. A més, ha destacat que durant la crisi de Rodalies “ha donat la cara i ha donat explicacions”.
Malgrat admetre que ha estat un mes difícil i intens, Illa ha assegurat que el Govern “ha estat on havia d’estar”. “L’indicador per mesurar un lideratge és l’equip del qual t’envoltes i jo crec que el Govern han estat a l’altura. El Govern ha agafat el bou per les banyes la crisi de Rodalies”, ha sentenciat. Així mateix, ha reconegut que durant aquest mes s’ha volgut quedar al marge de la presa de decisions perquè “quan un no està en condicions d’assumir les seves funcions el que ha de fer és delegar”. En aquest sentit, ha detallat que ha mantingut contacte diari amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i Sílvia Paneque i que també ha tingut interlocució amb altres dirigents polítics, però ha manifestat que “per governar i prendre decisions hi has de ser”. He donat confiança a les persones que havien de decidir. Conec Dalmau, Paneque i els membres del Govern i els vaig dir que actuessin amb confiança”, ha afegit.
Accelerar el traspàs de Rodalies
Amb tot, Salvador Illa ha assenyalat que la crisi de Rodalies “no s’ha creat en aquest any i mig” i que “les coses no es resolen miraculosament”, però ha evitat fer autocrítica sobre la gestió de la crisi perquè el Govern “ha agafat el bou per les banyes” i ha defensat que el traspàs de Rodalies s’ha d’accelerar. “Molts anys de falta de manteniment i d’inversions no es resolen en dos dies”, ha dit Illa, que ha defensat les actuacions en marxa.
Illa avisa ERC i Comuns que necessita nous pressupostos per complir els acords
D’altra banda, el president de la Generalitat s’ha mostrat “orgullós” dels acords d’investidura que va signar amb Esquerra Republicana i els Comuns, posant èmfasi en l’acord de finançament, i ha detallat que manté converses amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez per desenvolupar-los. Així mateix, ha traslladat als socis prioritaris de legislatura que necessita aprovar uns nous pressupostos per poder tirar endavant els compromisos adquirits. Sobre els comptes, Illa ha assegurat que en els pròxims dies s’intensificaran els contactes per aconseguir un acord per poder-los tirar endavant al Parlament. “Estem intensificant les reunions de treball”, ha dit sense voler “anticipar res”, però ha manifestat que es deixarà la pell per aconseguir-los.
Sobre el finançament, Salvador Illa ha indicat que està “plenament disposat a defensar els interessos de Catalunya”, i ha estat taxatiu davant de les crítiques generalitzades dels presidents autonòmics del PP i també del PSOE. “Ja n’hi ha prou d’anticatalanisme”, ha dit. D’altra banda, i preguntat per la decisió d’ERC de renunciar a la proposició de llei sobre l’IRPF al Congrés, el president ha dit que aquesta qüestió s’acabarà abordant perquè és “bo” per a la Generalitat que així sigui, però creu que necessita temps per adequar l’Agència Tributària de Catalunya. Pel que fa als Comuns, Illa ha deixat clar que limitar la compra especulativa d’habitatge és una “missió de país”. “Al govern no li tremolaran les cames per prendre decisions i preservar el dret de l’accés a l’habitatge”, ha insistit, perquè, segons ell, “la propietat privada també té una funció social i hem de prendre mesures en aquest sentit”.