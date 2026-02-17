Illa se atrinchera ante las críticas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporó ayer al trabajo y retomará su actividad de forma progresiva tras recibir el alta el pasado viernes. Después de estar un mes de baja médica, que ha coincidido con la peor crisis de Rodalies y el malestar de los docentes, los médicos y la agricultura, Illa ha concedido una entrevista en directo en TV3 donde ha dejado claro que acepta las críticas, pero que su trabajo es gobernar. Así, ha descartado frontalmente abrir una crisis de Gobierno por el caos de Rodalies y, además, ha rechazado la petición de Junts per Catalunya de someterse a una cuestión de confianza porque él está centrado en trabajar para «resolver» los problemas que tiene el país. Además de hacer cero autocrítica sobre los problemas que vive el país, ha evitado criticar la colaboración del ejecutivo español para enfrentar el caos ferroviario en Cataluña.

Illa también ha mostrado su confianza en la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, por la gestión de Rodalies. «¿Qué soluciona cesar a la consejera Paneque?», se ha preguntado el presidente de la Generalitat, que tiene «confianza» en la consejera. Además, ha remarcado que «está haciendo una buena gestión» de su ámbito competencial y ha dejado la puerta abierta a reforzar su equipo si es necesario. Además, ha destacado que durante la crisis de Rodalies «ha dado la cara y ha dado explicaciones».

A pesar de admitir que ha sido un mes difícil e intenso, Illa ha asegurado que el Gobierno «ha estado donde debía estar». «El indicador para medir un liderazgo es el equipo del que te rodeas y yo creo que el Gobierno ha estado a la altura. El Gobierno ha cogido al toro por los cuernos la crisis de Rodalies», ha sentenciado. Asimismo, ha reconocido que durante este mes ha querido quedarse al margen de la toma de decisiones porque «cuando uno no está en condiciones de asumir sus funciones lo que debe hacer es delegar». En este sentido, ha detallado que ha mantenido contacto diario con el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y Sílvia Paneque y que también ha tenido interlocución con otros dirigentes políticos, pero ha manifestado que «para gobernar y tomar decisiones debes estar presente». He dado confianza a las personas que debían decidir. Conozco a Dalmau, Paneque y los miembros del Gobierno y les dije que actuaran con confianza», ha añadido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entrevistado por Ariadna Oltra en TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat / 3Cat

Acelerar el traspaso de Rodalies

Con todo, Salvador Illa ha señalado que la crisis de Rodalies «no se ha creado en este año y medio» y que «las cosas no se resuelven milagrosamente», pero ha evitado hacer autocrítica sobre la gestión de la crisis porque el Gobierno «ha cogido al toro por los cuernos» y ha defendido que el traspaso de Rodalies debe acelerarse. «Muchos años de falta de mantenimiento y de inversiones no se resuelven en dos días», ha dicho Illa, quien ha defendido las actuaciones en marcha.

Illa avisa a ERC y Comuns que necesita nuevos presupuestos para cumplir los acuerdos

Por otro lado, el presidente de la Generalitat se ha mostrado «orgulloso» de los acuerdos de investidura que firmó con Esquerra Republicana y los Comuns, poniendo énfasis en el acuerdo de financiación, y ha detallado que mantiene conversaciones con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez para desarrollarlos. Asimismo, ha trasladado a los socios prioritarios de legislatura que necesita aprobar unos nuevos presupuestos para poder sacar adelante los compromisos adquiridos. Sobre las cuentas, Illa ha asegurado que en los próximos días se intensificarán los contactos para conseguir un acuerdo para poder sacarlos adelante en el Parlamento. «Estamos intensificando las reuniones de trabajo», ha dicho sin querer «anticipar nada», pero ha manifestado que se dejará la piel para conseguirlos.

Sobre la financiación, Salvador Illa ha indicado que está «plenamente dispuesto a defender los intereses de Cataluña», y ha sido tajante ante las críticas generalizadas de los presidentes autonómicos del PP y también del PSOE. «Ya basta de anticatalanismo», ha dicho. Por otro lado, y preguntado por la decisión de ERC de renunciar a la proposición de ley sobre el IRPF en el Congreso, el presidente ha dicho que esta cuestión se acabará abordando porque es «bueno» para la Generalitat que así sea, pero cree que necesita tiempo para adecuar la Agencia Tributaria de Cataluña. En cuanto a los Comuns, Illa ha dejado claro que limitar la compra especulativa de vivienda es una «misión de país». «Al gobierno no le temblarán las piernas para tomar decisiones y preservar el derecho de acceso a la vivienda», ha insistido, porque, según él, «la propiedad privada también tiene una función social y debemos tomar medidas en este sentido».