El Govern ha respaldado la propuesta que el grupo parlamentario de los Comuns presentó el pasado mes de noviembre en el Parlament para limitar la compra especulativa de vivienda en Cataluña. Así lo ha dicho la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, después de que los informes solicitados por la Generalitat a expertos concluyeron que prohibir la compra especulativa es tanto viable como constitucional. «Una vez elaborados y compartidos los informes, entendemos que esta es una medida que va en la línea del despliegue inédito que ha hecho este Govern, el más amplio y más importante que se ha hecho hasta ahora en políticas de vivienda», ha añadido.

«Estamos trabajando sobre la propuesta presentada por los Comuns y estamos viendo cómo la podemos adecuar a los informes de los expertos y a la legalidad vigente, y qué modificaciones legislativas implicaría más allá de la proposición de ley«, ha manifestado la consejera. En este sentido, ha detallado que «puede haber modificaciones en la ley de vivienda», pero ha dejado claro que el eje central será modificar la ley de urbanismo porque lo que se está planteando es «una herramienta urbanística». Asimismo, la consejera ha dicho que la limitación que quiere aplicar el Govern será «una medida temporal y delimitada geográficamente». «Es una medida que va en el camino de asegurar que todas las viviendas que se estén construyendo tengan un uso residencial preferente», ha subrayado.

Limitar la compra especulativa de vivienda es una condición de los Comuns para aprobar los presupuestos de la Generalitat del 2026, que el Govern quiere impulsar durante el primer trimestre de este año, y el grupo de Jéssica Albiach ha reclamado «voluntad política» para hacerlo posible. De hecho, hoy mismo, coincidiendo con el anuncio de Paneque, los Comuns han reclamado al Govern que si quiere tener presupuestos durante el primer trimestre del año, que «se mueva» en cuestiones «irrenunciables» para ellos como la compra especulativa de vivienda. «Estamos viendo cómo podemos mejorar el decreto de los Comuns», ha dicho Sílvia Paneque, y ha puesto de ejemplo la negociación que mantuvieron los Comuns y el ejecutivo con el decreto de vivienda. Así, la portavoz del Govern ha manifestado que trabajarán para hacer posible esta iniciativa buscando las mayorías necesarias para, posteriormente, tramitarla en el Parlamento de Cataluña.

La consejera de Territorio, Vivienda y Habitatge, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque | Europa Press

Illa avanza que habrá «pronto» noticias sobre la compra especulativa

El anuncio de Paneque llega al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmara que el Govern está estudiando limitar la compra especulativa de vivienda y avanzó que habría «pronto» noticias en este sentido. Illa afirmó ayer que poner límites a esta práctica no pone “en riesgo” la propiedad privada. «Decimos que hay un bien, una función social de la propiedad privada, que también es el acceso a la vivienda. Y queremos garantizar que esta función se preserva, sin hacer nada que no estén haciendo algunos otros países, por cierto, del entorno europeo», defendió, y dijo que «esperamos que pronto también podamos tener noticias en este sentido».