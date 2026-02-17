El Govern ha avalat la proposta que el grup parlamentari dels Comuns va presentar el mes de novembre passat al Parlament per limitar la compra especulativa d’habitatge a Catalunya. Així ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, després que els informes sol·licitats per la Generalitat a experts van concloure que prohibir la compra especulativa és tant viable com constitucional. “Un cop elaborats i compartits els informes, nosaltres entenem que aquesta és una mesura que va en la línia del desplegament inèdit que ha fet aquest Govern, el més ampli i més important que s’ha fet fins ara en polítiques d’habitatge”, ha afegit.
“Estem treballant sobre la proposta presentada pels Comuns i estem veient com la podem adequar als informes dels experts i de la legalitat vigent, i quines modificacions legislatives implicaria més enllà de la proposició de llei“, ha manifestat la consellera. En aquest sentit, ha detallat que “pot haver-hi modificacions a la llei d’habitatge”, però ha deixat clar que l’eix troncal serà modificar la llei d’urbanisme perquè el que s’està plantejant és “una eina urbanística”. Així mateix, la consellera ha dit que la limitació que vol aplicar el Govern serà “una mesura temporal i delimitada geogràficament”. “És una mesura que va en el camí d’assegurar que tots els habitatges que estiguin construint tinguin un ús residencial preferent”, ha subratllat.
Limitar la compra especulativa d’habitatge és una condició dels Comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026, que el Govern vol impulsar durant el primer trimestre d’aquest any, i el grup de Jéssica Albiach ha reclamat “voluntat política” per fer-ho possible. De fet, avui mateix, coincidint amb l’anunci de Paneque, els Comuns ha reclamat al Govern que si vol tenir pressupostos durant el primer trimestre de l’any, que “es mogui” en qüestions “irrenunciables” per a ells com la compra especulativa d’habitatge. “Estem veient com podem millorar el decret dels Comuns”, ha dit Sílvia Paneque, i ha posat d’exemple la negociació que van mantenir els Comuns i l’executiu amb el decret d’habitatge. Així, la portaveu del Govern ha manifestat que treballaran per fer possible aquesta iniciativa buscant les majories necessàries per, posteriorment, tramitar-la al Parlament de Catalunya.
Illa avança que hi haurà “aviat” notícies sobre la compra especulativa
L’anunci de Paneque arriba l’endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmés que el Govern està estudiant limitar la compra especulativa d’habitatge i va avançar que hi hauria “aviat” notícies en aquest sentit. Illa va afirmar ahir que posar límits a aquesta pràctica no posa “en risc” la propietat privada. “Diem que hi ha un bé, una funció social de la propietat privada, que també és l’accés a l’habitatge. I volem garantir que aquesta funció es preserva, sense fer res que no estiguin fent alguns altres països, per cert, de l’entorn europeu”, va defensar, i va dir que “esperem que aviat també puguem tenir notícies en aquest sentit”.