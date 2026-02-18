Els Comuns i el Govern de la Generalitat han tancat un acord en el qual l’executiu català augmentarà en 106 milions més el pressupost per a ajuts al lloguer d’habitatges, una xifra que permetria poder arribar a ajudar prop de 50.000 famílies extra a tota Catalunya. La notícia avançada per Catalunya Ràdio i confirmada per l’ACN es troba emmarcada dintre de la negociació entre els Comuns i el Govern català per aprovar els pressupostos de l’executiu de Salvador Illa.
El pacte implica que s’incrementarà el límit dels ingressos familiars anuals fins als 36.279 euros, deixant lluny la xifra anterior de ‘només’ 25.200 milions, i que establirà “criteris de priorització per a aquelles famílies que destinen més del 30% dels ingressos de la unitat familiar al pagament del lloguer”. Des dels Comuns calculen que la mesura permetrà que es beneficiïn un 25% de les famílies llogateres. A més, l’acord entre Comuns i el Govern també preveu l’actualització del preu màxim dels lloguers que es podran cobrir amb aquest paquet d’ajudes.
Collboni anuncia un “escut social” per a facilitar l’accés a l’habitatge a majors de 55 anys
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que des de l’executiu de la capital catalana impulsaran un nou “escut social” de 400 euros destinat a facilitat l’accés a l’habitatge d’aquells majors de 55 anys que es trobin en una situació de vulnerabilitat i en famílies monoparentals. En una entrevista feta a La2Cat i Ràdio 4, i que ha recollit Europa Press, el batlle barceloní, ha assenyalat que aquest escut social impulsat per l’ajuntament busca que aquelles persones que estiguin en risc de quedar-se sense llar puguin “complementar els lloguers quan la inversió que realitza la unitat familiar és superior a un terç dels ingressos”.
Collboni, qui s’ha vist pressionat per l’oposició pel desallotjament del macroassentament de la Zona Franca ha alertat que el sensellarisme és un fenomen que cada vegada està afectant més persones arreu de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa, un fet que suposa que, més enllà de la problemàtica de l’habitatge, aquestes persones es puguin veure exposades a problemes de salut mental i addiccions.