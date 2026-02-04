Salvador Illa ha viscut la crisi ferroviària que sacseja Catalunya des de l’habitació de l’hospital i de casa seva després que Illa notés molèsties fent esport, fos hospitalitzat i se li detectés una infecció òssia al pubis causada per un bacteri. L’ingrés per l’osteomielitis púbica va arribar al final el passat divendres 30, ja que els metges van veure una “evolució favorable tant des del punt de vista clínic com analític i radiològic” en el pronòstic del president de la Generalitat. Aquesta millora va fer que Illa fos enviat a casa amb l’equip d’Hospitalització Domiciliària de Vall d’Hebron.
Ara, els metges són molt favorables pel que fa a l’evolució de Salvador Illa i calculen que fins i tot podria retallar dies de convalescència. El director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per l’ACN que és “possible” que Illa es reincorpori al treball habitual abans del previst, ja que destaquen que la recuperació del president català és “ràpida” i ja va amb una crossa.
Una millora substancial
El passat divendres Illa va sortir de l’Hospital Vall d’Hebron necessitant dues crosses. Un fet que ja ha quedat en anecdòtic perquè el president només necessita una per poder moure’s. Salazar ha destacat que l’horitzó de recuperació marca un termini de recuperació d’unes vuit setmanes, terminis que no són inamovibles. De fet, Salazar ha dit que el pla de recuperació marca vuit setmanes, però “això no vol dir que no es pugui moure de casa” i l’evolució i que és l’equip mèdic qui ha de decidir quan passarà a tractament oral d’antibiòtic.
L’equip de la Vall d’Hebron assenyala que des d’aquest dimarts Illa només necessita una crossa per desplaçar-se i que està recuperant “molt ràpid” la motricitat i la força, una fita molt positiva per a la recuperació del president català. “És un molt bon senyal que vagi amb una crossa” ha destacat un Salazar que també ha afegit que el control analític que va fer-se Illa dimarts també va ser “molt satisfactori” i mostra que els signes d’infecció i inflamació estan “desapareixent”. Malgrat el bon pronòstic, els metges assenyalen que els viatges hauran “d’esperar una mica”