Salvador Illa, en el hospital por una posible afección muscular

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha tenido que ser atendido este sábado por la tarde en un hospital después de sufrir una indisposición tras hacer deporte. El jefe del ejecutivo catalán, un gran amante del atletismo y conocido corredor, tenía previsto participar este domingo en la media maratón que se organiza en Granollers. Ahora, sin embargo, sus planes podrían cambiar. Fuentes del Gobierno aseguran que el presidente Illa se encuentra en buen estado, pero también explican que en estos momentos le están haciendo varias pruebas para determinar si Salvador Illa puede tener alguna posible afección muscular.