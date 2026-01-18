Salvador Illa sigue hospitalizado a la espera de nuevas pruebas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pasado la noche del sábado en el hospital después de sentirse indispuesto tras hacer deporte por la mañana. Illa sigue hospitalizado a la espera de nuevas pruebas que los profesionales sanitarios deben realizarle a lo largo de este domingo después de que quedaran pendientes durante el día de ayer. Fuentes de Presidencia han señalado a la Agencia Catalana de Noticias que Illa se encuentra “bien” y que durante el día de hoy los facultativos le practicarán más pruebas y decidirán si ya puede irse a casa o si debe seguir hospitalizado.

Al presidente de la Generalitat, desde este sábado, se le están haciendo pruebas para esclarecer si hay alguna posible afectación muscular por la cual Salvador Illa se sintió indispuesto durante la jornada de ayer.

Illa se sintió indispuesto después de hacer deporte

Es de dominio público que Salvador Illa es un gran amante del deporte, concretamente del atletismo. Illa es un conocido corredor y su agenda indicaba que este mismo domingo debía participar en la media maratón de Granollers. Sus planes, sin embargo, han cambiado drásticamente debido al ingreso hospitalario.

Al presidente de la Generalitat se le mantiene en ingreso hospitalario después de que este sábado Illa se sintiera indispuesto tras hacer deporte a primera hora de la mañana, cuando salió a correr. A pesar de las molestias que ya notó durante la práctica deportiva, Illa viajó hasta Ascó, donde se reunió con el alcalde de la localidad de la Ribera d’Ebre, Miquel Àngel Ribes, coincidiendo con el fin de semana en que celebran la festividad de San Antonio. Fue después de la reunión con el alcalde riberense que Illa continuó notando molestias, motivo por el cual fue trasladado al hospital y recibió atención médica por una posible afectación muscular.