El PSC intenta repetir la aritmética que les permitió investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. De momento, sin éxito. En los últimos días, la formación socialista ha reanudado conversaciones con uno de sus socios preferentes, los Comuns, para intentar desbloquear los presupuestos del ejecutivo catalán. Sin embargo, para ello también necesitan el apoyo de Esquerra Republicana, que por ahora mantiene la puerta «cerrada» a negociar las cuentas catalanas. Este lunes, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que la puerta con los republicanos, de momento, está «cerrada», ya que no ha habido avances con la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), una de las líneas rojas de ERC para sentarse a negociar.

La secretaria general de ERC también ha reprochado en rueda de prensa desde la sede del partido que las conversaciones por los presupuestos están «atascadas» porque el Gobierno «se atraganta» con la gestión de la crisis ferroviaria que golpea a Cataluña. Aun así, Alamany también ha entendido que los socialistas no hayan dado pasos adelante en la recaudación del IRPF porque «no salen adelante» con la crisis de Rodalies. «Desafortunadamente, el Gobierno se atraganta con demasiadas cosas», ha añadido Alamany, a la vez que ha criticado la gestión de los servicios mínimos durante la huelga de maquinistas iniciada este lunes y que se extenderá hasta el miércoles. En este sentido, la dirigente de los republicanos ha insistido en que ahora la pelota está en el tejado de la Generalitat, y que les corresponde a ellos realizar movimientos para emprender las conversaciones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía, Alícia Romero / Europa Press

El PSC evita hablar de «calendarios y plazos»

Por su parte, el PSC confía en que las negociaciones presupuestarias tengan un «buen resultado», pero evita hablar de «calendarios y plazos», tal como ha expresado esta misma mañana la portavoz de la formación, Lluïsa Moret, en rueda de prensa desde la sede del partido. A pesar de que el Gobierno ha expresado la intención de poder tener nuevas cuentas antes del 31 de marzo, Moret ha dicho que el PSC «no habla de calendarios ni plazos», sino «de consensos, negociaciones y acuerdos». En todo caso, la portavoz socialista ha remarcado que la formación «acompañará» al ejecutivo en el calendario que considere «más adecuado». Esta misma tarde representantes socialistas se reunirán con los Comuns para continuar avanzando en las negociaciones, y Moret también ha instado a la formación republicana a trabajar sobre la recaudación del IRPF para intentar consensuar unas nuevas cuentas para el ejecutivo catalán.