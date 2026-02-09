El PSC intenta tornar a repetir l’aritmètica que els va permetre investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. De moment, però, sense èxit. En els últims dies, la formació socialista ha reprès les converses amb un dels seus socis preferents, els Comuns, per intentar desencallar els pressupostos de l’executiu català. Ara bé, per fer-ho també necessiten el suport d’Esquerra Republicana, que a hores d’ara encara manté la porta “tancada” a negociar els comptes catalans. Aquest dilluns, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que la porta amb els republicans, de moment, està “tancada”, ja que no hi ha hagut avenços amb la recaptació de l’impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF), una de les línies vermelles d’ERC per seure a negociar.
La secretaria general d’ERC també ha retret en roda de premsa des de la seu del partit que les converses pels pressupostos estan “encallades” perquè el Govern “s’ennuega” amb la gestió de la crisi ferroviària que colpeja Catalunya. Tot i així, Alamany també ha entès que els socialistes no hagin fet passes endavant en la recaptació de l’IRPF perquè “no se’n surten” amb la crisi de Rodalies. “Malauradament, el Govern s’ennuega amb massa coses”, ha afegit Alamany, a la vegada que ha criticat la gestió dels serveis mínims durant la vaga de maquinistes iniciada aquest dilluns i que s’estendrà fins dimecres. En aquest sentit, la dirigent dels republicans ha insistit que ara la pilota està en la teulada de la Generalitat, i que els correspon a ells fer moviments per emprendre les converses.
El PSC evita parlar de “calendaris i terminis”
Per la seva banda, el PSC confia que les negociacions pressupostàries tinguin un “bon resultat”, però evita parlar de “calendaris i terminis”, tal com ha expressat aquest mateix matí la portaveu de la formació, Lluïsa Moret, en roda de premsa des de la seu del partit. Malgrat que el Govern ha expressat la intenció de poder tenir nous comptes abans del 31 de març, Moret ha dit que el PSC “no parla de calendaris ni terminis”, sinó “de consensos, negociacions i acords”. En tot cas, la portaveu socialista ha remarcat que la formació “acompanyarà” l’executiu en el calendari que consideri “més adequat”. Aquesta mateixa tarda representants socialistes es reuniran amb els Comuns per continuar avançant en les negociacions, i Moret també ha instat la formació republicana en treballar sobre la recaptació de l’IRPF per intentar consensuar uns nous comptes per a l’executiu català.