Salvador Illa continua hospitalitzat a l’espera de noves proves

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha passat la nit de dissabte a l’hospital després se sentís indisposat després de fer esport al matí. Illa continua hospitalitzat a l’espera de noves proves que els professionals sanitaris li han de fer al llarg d’aquest diumenge després que quedessin pendents durant el dia d’ahir. Fonts de Presidència han assenyalat a l’Agència Catalana de Notícies que Illa es troba “bé” i que durant el dia d’avui els facultatius li practicaran més proves i decidiran si ja pot marxar a casa o si ha de seguir hospitalitzat.
Al president de la Generalitat, des d’aquest dissabte, se li estan fent proves per esclarir si hi ha alguna possible afectació muscular per la qual Salvador Illa es va notar indisposat durant la jornada d’ahir.
Illa va notar-se indisposat després de fer esport
És de domini públic que Salvador Illa és un gran amant de l’esport, concretament de l’atletisme. Illa és un conegut corredor i la seva agenda indicava que aquest mateix diumenge havia de participar en la mitja marató de Granollers. Els seus plans, però, han canviat dràsticament arran de l’ingrés hospitalari.
Al president de la Generalitat se’l manté en ingrés hospitalari després que aquest dissabte Illa es notés indisposat després de fer esport a primera hora del matí, quan ha sortit a córrer. Malgrat les molèsties que ja va notar durant la pràctica esportiva, Illa va viatjar fins a Ascó, on es va reunir amb l’alcalde de la localitat de la Ribera d’Ebre, Miquel Àngel Ribes, coincidint amb el cap de setmana en què celebren la festivitat de Sant Antoni. Va ser després de la reunió amb l’alcalde riberenc que Illa va seguir notant molèsties, motiu pel qual va ser traslladat a l’hospital i va rebre atenció mèdica per una possible afectació muscular.
