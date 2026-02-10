La vaga de docents i personal laboral d’atenció educativa convocada per a aquest dimecres, 11 de febrer, arriba amb les relacions molt tenses entre el sector i el Departament d’Educació. La desconvocatòria de la mesa sectorial que s’havia de celebrar d’urgència dijous de la setmana passada -s’havia convocat el dia abans i al cap d’unes hores es va desmuntar amb un correu electrònic passades les 21 hores- ja va agreujar el malestar dels sindicats amb l’administració, i ara els serveis mínims decretats pel Govern han acabat de posar la cirereta al pastís. El Departament d’Empresa i Treball, dirigit pel conseller Miquel Sàmper, ha determinat que durant la jornada de vaga hi haurà d’haver a cada centre, com a mínim, una persona de l’equip directiu. També determina que, per a l’alumnat, “s’estableix la presència d’un docent per cada tres aules, tant en les llars d’infants com en l’ensenyament infantil, primària i secundària, i el 50% de les plantilles en els centres d’educació especial, perquè es tracta d’un col·lectiu vulnerable amb una necessitat d’atenció diferent”. És a dir, l’executiu català fixa que hi ha d’haver un professor al centre per cada tres aules tant a educació infantil com a primària i secundària obligatòria. En els centres d’educació especial, la xifra s’enfila fins a la meitat de la plantilla. El mateix passa també amb els serveis de lleure i complementaris de tots els centres -és a dir, acollida, menjador, extraescolars– on també s’ha de garantir la presència de la meitat de la plantilla.
Aquest decret del Govern no ha agradat gens als sindicats convocants de la protesta: “Aquests serveis mínims són clarament abusius i responen a la voluntat de limitar i buidar de contingut el dret fonamental de vaga”, denuncien des del sindicat majoritari del sector, la USTEC, a través d’un comunicat. Lamenten que el decret de serveis mínims hagi arribat unes 24 hores abans de l’inici de la vaga, i també consideren que els límits fixats poden comportar la desmobilització de centres petits i escoles rurals.
Educació assegura que té una proposta per als sindicats, condicionada a l’aprovació dels pressupostos
A les portes de la nova vaga, que obre un cicle de mobilitzacions, fonts del Departament d’Educació asseguren a El Món que tenen “llesta” una proposta de millora del complement específic que permetria apujar el sou dels docents i del personal d’atenció educativa: “El departament ja té llesta una proposta de millora del complement específic, una de les demandes, que pensem que pot donar resposta a les demandes de la comunitat educativa i que recullen totes les peticions de les anteriors meses”, argumenten des de la conselleria, i asseguren que la seva intenció és traslladar aquesta proposta en la pròxima mesa sectorial, prevista per al dijous 19 de febrer, tot i que se’n podria convocar una abans si les diferents parts ho consideren. A preguntes d’aquest diari, el departament no ha volgut donar més detalls sobre el contingut de la proposta, però sí que apunten que està condicionada a l’aprovació dels pressupostos.
Aquesta proposta amb què treballa el Govern, segons defensen des de la conselleria, dona resposta a la principal reclamació dels sindicats de docents, els quals exigeixen un increment salarial que els permeti recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims anys. En concret, les organitzacions sindicals situen aquesta pèrdua de poder en un 25%. Mestres i professors exigeixen l’actualització del complement salarial específic que perceben. Es tracta d’un complement que atorga l’administració catalana a diferents cossos de treballadors de la Generalitat, com ara els Mossos d’Esquadra, els metges o els bombers. Ara bé, la diferència entre la quantitat que perceben els diferents cossos és significativa. En xifres, el complement d’un docent és de 689 euros, mentre que el dels mossos és de 1.661 euros, el dels bombers, de 1.930 i el dels metges frega els 2.000 euros. Una diferència que consideren intolerable.
El personal d’atenció educativa també surt al carrer
Inicialment, la vaga d’aquest dimecres només havia estat convocada per als docents, però finalment també comptarà amb la participació del personal laboral d’atenció educativa (PAE), ja que la immensa majoria de les reclamacions són compartides. Des de la secció sindical de CGT Laborals Ensenyament, recorden que des del 2009 arrosseguen “una pèrdua constant de poder adquisitiu i unes condicions laborals que freguen l’exclusió”. Tenint en compte aquesta situació, els PAE exigeixen “l’abonament immediat del complement de 473 €, per justícia respecte a la resta del personal del departament”. També reclamen el reconeixement “real” de les seves titulacions i la feina que duen a terme a l’aula i “l’equiparació de sou i categoria laboral entre les TEEI [tècnic especialista d’educació infantil] d’escola rural i les d’educadores de llars d’infants”. A banda, també exigeixen una reducció de dues hores de jornada a partir dels 55 anys, la garantia de substitucions des del primer dia de baixa -una reclamació compartida a tot el sistema educatiu- i més inversió en educació fins al 6% del PIB, tal com estableix la LEC.
Malgrat que la conselleria prefereix no donar detalls sobre la seva proposta, ja que volen presentar-la directament als sindicats, Educació creu que el seu plantejament “pot donar resposta a les demandes de la comunitat educativa” i solucionar l'”infrafinançament històric” dels PAE. Més enllà de l’àmbit salarial, durant la pròxima mesa sectorial els responsables de la cartera d’ensenyament també volen proposar la reducció de ràtios i avenços en la desburocratització, abordar els recursos per a l’escola inclusiva i el reconeixement de les funcions de cada docent i, en general, “els diferents reptes que afronta dia a dia el sistema educatiu”. Un plantejament que consideren que pot ser un “punt de partida que permeti una millora de les condicions laborals de les i els nostres docents”. De moment, però, mestres, professors i personal laboral d’atenció educativa sortirà al carrer aquest dimecres per fer sentir la seva veu. De fet, alguns ja començaran aquest dimarts a la nit les protestes amb tancades al seu centre. I no tenen intenció d’aturar-se fins a aconseguir el seu objectiu.