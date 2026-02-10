La huelga de docentes y personal laboral de atención educativa convocada para este miércoles, 11 de febrero, llega con las relaciones muy tensas entre el sector y el Departamento de Educación. La desconvocatoria de la mesa sectorial que se iba a celebrar de urgencia el jueves de la semana pasada -se había convocado el día anterior y al cabo de unas horas se desmontó con un correo electrónico pasadas las 21 horas- ya agravó el malestar de los sindicatos con la administración, y ahora los servicios mínimos decretados por el Gobierno han terminado de poner la guinda al pastel. El Departamento de Empresa y Trabajo, dirigido por el consejero Miquel Sàmper, ha determinado que durante la jornada de huelga deberá haber en cada centro, como mínimo, una persona del equipo directivo. También determina que, para el alumnado, «se establece la presencia de un docente por cada tres aulas, tanto en las guarderías como en la enseñanza infantil, primaria y secundaria, y el 50% de las plantillas en los centros de educación especial, porque se trata de un colectivo vulnerable con una necesidad de atención diferente». Es decir, el ejecutivo catalán fija que debe haber un profesor en el centro por cada tres aulas tanto en educación infantil como en primaria y secundaria obligatoria. En los centros de educación especial, la cifra asciende hasta la mitad de la plantilla. Lo mismo ocurre también con los servicios de ocio y complementarios de todos los centros -es decir, acogida, comedor, actividades extraescolares– donde también se debe garantizar la presencia de la mitad de la plantilla.

Este decreto del Gobierno no ha gustado nada a los sindicatos convocantes de la protesta: «Estos servicios mínimos son claramente abusivos y responden a la voluntad de limitar y vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga», denuncian desde el sindicato mayoritario del sector, la USTEC, a través de un comunicado. Lamentan que el decreto de servicios mínimos haya llegado unas 24 horas antes del inicio de la huelga, y también consideran que los límites fijados pueden conllevar la desmovilización de centros pequeños y escuelas rurales.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Educación, Esther Niubó, durante la visita a la escuela Ponent por el inicio del curso en Granollers / Alberto Paredes (Europa Press)

Educación asegura que tiene una propuesta para los sindicatos, condicionada a la aprobación de los presupuestos

A las puertas de la nueva huelga, que abre un ciclo de movilizaciones, fuentes del Departamento de Educación aseguran a El Món que tienen «lista» una propuesta de mejora del complemento específico que permitiría aumentar el sueldo de los docentes y del personal de atención educativa: «El departamento ya tiene lista una propuesta de mejora del complemento específico, una de las demandas, que pensamos que puede dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa y que recogen todas las peticiones de las anteriores mesas», argumentan desde la consejería, y aseguran que su intención es trasladar esta propuesta en la próxima mesa sectorial, prevista para el jueves 19 de febrero, aunque se podría convocar una antes si las diferentes partes lo consideran. A preguntas de este diario, el departamento no ha querido dar más detalles sobre el contenido de la propuesta, pero sí que apuntan que está condicionada a la aprobación de los presupuestos.

Esta propuesta con la que trabaja el Gobierno, según defienden desde la consejería, responde a la principal reclamación de los sindicatos de docentes, los cuales exigen un incremento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. En concreto, las organizaciones sindicales sitúan esta pérdida de poder en un 25%. Maestros y profesores exigen la actualización del complemento salarial específico que perciben. Se trata de un complemento que otorga la administración catalana a diferentes cuerpos de trabajadores de la Generalitat, como los Mossos d’Esquadra, los médicos o los bomberos. Ahora bien, la diferencia entre la cantidad que perciben los diferentes cuerpos es significativa. En cifras, el complemento de un docente es de 689 euros, mientras que el de los mossos es de 1.661 euros, el de los bomberos, de 1.930 y el de los médicos roza los 2.000 euros. Una diferencia que consideran intolerable.

Dos mujeres llevan un ataúd con la palabra ‘Educació’ inscrita durante una protesta de los sindicatos de docentes y profesionales de la enseñanza / Europa Press

El personal de atención educativa también sale a la calle

Inicialmente, la huelga de este miércoles solo había sido convocada para los docentes, pero finalmente también contará con la participación del personal laboral de atención educativa (PAE), ya que la inmensa mayoría de las reclamaciones son compartidas. Desde la sección sindical de CGT Laborales Enseñanza, recuerdan que desde 2009 arrastran «una pérdida constante de poder adquisitivo y unas condiciones laborales que rozan la exclusión». Teniendo en cuenta esta situación, los PAE exigen «el abono inmediato del complemento de 473 €, por justicia respecto al resto del personal del departamento». También reclaman el reconocimiento «real» de sus titulaciones y el trabajo que llevan a cabo en el aula y «la equiparación de sueldo y categoría laboral entre las TEEI [técnico especialista de educación infantil] de escuela rural y las de educadoras de guarderías». Además, también exigen una reducción de dos horas de jornada a partir de los 55 años, la garantía de sustituciones desde el primer día de baja -una reclamación compartida en todo el sistema educativo- y más inversión en educación hasta el 6% del PIB, tal como establece la LEC.

A pesar de que la consejería prefiere no dar detalles sobre su propuesta, ya que quieren presentarla directamente a los sindicatos, Educación cree que su planteamiento «puede dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa» y solucionar el «infrafinanciamiento histórico» de los PAE. Más allá del ámbito salarial, durante la próxima mesa sectorial los responsables de la cartera de enseñanza también quieren proponer la reducción de ratios y avances en la desburocratización, abordar los recursos para la escuela inclusiva y el reconocimiento de las funciones de cada docente y, en general, «los diferentes retos que enfrenta día a día el sistema educativo». Un planteamiento que consideran que puede ser un «punto de partida que permita una mejora de las condiciones laborales de las y los nuestros docentes». De momento, sin embargo, maestros, profesores y personal laboral de atención educativa saldrán a la calle este miércoles para hacer oír su voz. De hecho, algunos ya comenzarán este martes por la noche las protestas con encierros en su centro. Y no tienen intención de detenerse hasta lograr su objetivo.