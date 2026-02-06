La relación del Departamento de Educación y Formación Profesional, dirigido por la consejera Esther Niubó, y los sindicatos de docentes y profesionales de la enseñanza está cada vez más tensa. La desconvocatoria a última hora de la mesa sectorial que debía llevarse a cabo este jueves ha agravado aún más el malestar del profesorado, que ya ultima los últimos detalles de la huelga que se llevará a cabo el miércoles once de febrero. Este viernes, en una rueda de prensa conjunta, los sindicatos con representación en la mesa -es decir, USTEC, CCOO, UGT, la CGT y Aspepc- han denunciado que sufren «menosprecio» por parte de los responsables de la cartera de enseñanza y han anunciado que abren un nuevo ciclo de movilizaciones para expresar su malestar.

«A pesar de que el colectivo ya se ha manifestado y ha mostrado su fuerza en las calles en las movilizaciones del 15 de noviembre y el 24 de enero, ponemos en evidencia el menosprecio recibido por parte de la consejería«, argumentan los representantes de los diferentes sindicatos. De entrada, los docentes presionarán a la consejería con la huelga del miércoles de la semana próxima. Tal como han anunciado, sin embargo, aquí no termina la lucha y convocan una nueva semana de huelga del 16 al 20 de marzo. «El profesorado ya ha expresado su malestar en numerosas ocasiones ante la falta de entendimiento con el Departamento en las cuestiones que, ahora mismo, consideran fundamentales y de máxima urgencia», apuntan los sindicatos, que aseguran que las negociaciones con la administración catalana están «completamente estancadas»: «El Departamento de Educación no ha movido ficha aún para negociar un aumento del complemento específico, que depende exclusivamente de la voluntad del gobierno catalán», añaden.

La consejera de Educación, Esther Niubó, y otros miembros del equipo de Gobierno en una imagen de archivo / David Zorrakino (Europa Press)

Cinco manifestaciones en Cataluña

Durante la jornada de huelga del miércoles de la semana próxima, las organizaciones sindicales han convocado cinco manifestaciones en diferentes puntos del país para hacer oír su voz. La de Barcelona comenzará a las doce y media de la mañana en Jardinets de Gràcia y se dirigirá hasta la sede de la consejería, en la Via Augusta, donde leerán el manifiesto unitario. Paralelamente, a las doce del mediodía también comenzará la manifestación en Girona, en el puente del Dimoni, y media hora más tarde en Tortosa, en la plaza de Barcelona. Por la mañana también se celebrará la manifestación de Tarragona, que comenzará a las once y media en la plaza Imperial Tarraco. La única protesta que se llevará a cabo durante la tarde será la de Lleida, que empezará a las seis de la tarde en la plaza Ricard Vinyes. «No nos detendremos hasta conseguir mejorar significativamente las condiciones laborales del colectivo docente y cambios estructurales en el sistema educativo», exclaman con contundencia.