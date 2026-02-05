El Departamento de Educación y Formación Profesional, dirigido por la consejera Esther Niubó, ahora de baja por motivos médicos, tensa cada vez más la relación con los sindicatos del sector. En un intento por frenar la huelga del miércoles 11 de febrero, la consejería convocó ayer a todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial a una reunión -que debía celebrarse esta mañana- para negociar las condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza. La reunión, sin embargo, no se acabará produciendo. Desde USTEC aseguran que la consejería les envió un correo a las nueve de la noche desconvocándolos de la mesa sectorial anunciada a última hora. Fuentes de los diferentes sindicatos apuntan a El Món que Educación no les ha dado ningún motivo para justificar esta decisión, simplemente han pospuesto la reunión hasta nuevo aviso.

Desde la consejería, sin embargo, aseguran a este diario que sí se ha hablado con los sindicatos y les han explicado los motivos de la desconvocatoria, y también apuntan que la desconvocatoria se les notificó antes de las 9 de la noche. El correo, sin embargo, tal como ha comprobado este diario, se recibió a las 21.08 horas de la noche.

La desconvocatoria de la reunión prevista para este jueves por la mañana ha agravado aún más el malestar de los sindicatos de docentes, que mantienen las movilizaciones previstas para el primer día de huelga. Según aseguran, ante los cambios de planes de última hora de Educación, los sindicatos con representación en la mesa -es decir, USTEC, CCOO, UGT, la CGT y ASPEPC-sps, de profesorado de secundaria- sí se reunirán este jueves por la mañana para perfilar los últimos detalles del ciclo de huelgas que pondrán en marcha con las protestas de la próxima semana. Los docentes ya están organizando autocares desde varios puntos de Cataluña para poder llevar a la gente a las manifestaciones del día 11, que se llevarán a cabo en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa.

Imagen de la manifestación multitudinaria convocada por los sindicatos de docentes contra la precariedad laboral / Kike Rincón (Europa Press)

Negociaciones estancadas

Las negociaciones entre la administración catalana y el profesorado están estancadas. Desde la manifestación multitudinaria del pasado 15 de noviembre, los responsables de la consejería han mantenido varias reuniones con los representantes sindicales para intentar poner solución al conflicto. Una solución que, de momento, parece lejos de llegar. Además de las negociaciones con los sindicatos con representación en la mesa sectorial, ahora la consejería también debe negociar con los sindicatos independentistas de educación -es decir, la Intersindical y la COS-, los cuales sitúan algunas líneas de lucha más que el resto de sindicatos, con especial énfasis en la preservación de la lengua en las aulas.