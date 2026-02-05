El Departament d’Educació i Formació Professional, dirigit per la consellera Esther Niubó, ara de baixa per motius mèdics, tensa cada vegada més la relació amb els sindicats del sector. En un intent per frenar la vaga del dimecres 11 de febrer, la conselleria va convocar ahir tots els sindicats amb representació a la mesa sectorial a una reunió -que s’havia de celebrar aquest matí- per negociar les condicions laborals dels professionals de l’ensenyament. La reunió, però, no s’acabarà produint. Des d’USTEC asseguren que la conselleria els va fer arribar un correu a les nou de la nit desconvocant-los de la mesa sectorial anunciada a última hora. Fonts dels diferents sindicats apunten a El Món que Educació no els ha donat cap motiu per justificar aquesta decisió, simplement han posposat la reunió fins a nou avís.
Des de la conselleria, però, asseguren a aquest diari que sí que s’ha parlat amb els sindicats i els han explicat els motius de la desconvocatòria, i també apunten que la desconvocatòria se’ls va notificar abans de les 9 de la nit. El correu, però, tal com ha comprovat aquest diari, es va rebre a les 21.08 hores de la nit.
La desconvocatòria de la reunió prevista per aquest dijous al matí ha agreujat encara més el malestar dels sindicats de docents, que mantenen les mobilitzacions previstes per al primer dia de vaga. Segons asseguren, davant els canvis de plans d’última hora d’Educació, els sindicats amb representació a la mesa -és a dir, USTEC, CCOO, UGT, la CGT i ASPEPC-sps, de professorat de secundària- sí que es reuniran aquest dijous al matí per perfilar els últims detalls del cicle de vagues que posaran en marxa amb les protestes de la setmana vinent. Els docents ja estan organitzant autocars des de diversos punts de Catalunya per poder fer arribar a la gent a les manifestacions del dia 11, que es duran a terme a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida i a Tortosa.
Negociacions encallades
Les negociacions entre l’administració catalana i el professorat estan encallades. Des de la manifestació multitudinària del passat 15 de novembre, els responsables de la conselleria han mantingut diverses trobades amb els representants sindicals per intentar posar solució al conflicte. Una solució que, de moment, sembla lluny d’arribar. A banda de les negociacions amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial, ara la conselleria també ha de negociar amb els sindicats independentistes d’educació -és a dir, la Intersindical i la COS-, els quals situen algunes línies de lluita més que la resta de sindicats, amb especial èmfasi en la preservació de la llengua a les aules.