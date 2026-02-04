Educació intenta frenar la vaga mentre els sindicats endureixen el pols

Els sindicats de docents i professionals del sistema educatiu fa mesos que mantenen un fort pols amb el Departament d’Educació, dirigit per la consellera Esther Niubó, per aconseguir millores de les condicions laborals del sector. Un pols que s’ha intensificat des de finals de l’any passat amb la posada en marxa d’un període de negociacions per desencallar el conflicte. Amb la titular de la cartera de baixa per motius mèdics, tal com va anunciar ella mateixa aquest passat diumenge, ara les converses entren en una nova fase. Una setmana abans de la primera jornada de vaga convocada -el dimecres 11 de febrer-, la conselleria ha convocat d’urgència les organitzacions sindicals amb representació a la mesa sectorial per intentar frenar la protesta.
Tal com expliquen des del sindicat majoritari del sector, la conselleria ha citat a tots els sindicats de la mesa -és a dir, USTEC, CCOO, UGT, la CGT i ASPEPC-sps, de professorat de secundària- aquest dijous a una reunió d’urgència amb un únic punt sobre la taula: la negociació de les condicions laborals. L’objectiu d’aquesta reunió, doncs, és intentar desencallar mínimament les converses per frenar les futures jornades de vaga. De moment, però, les intencions dels sindicats convocants de les protestes no és afluixar i mantenen les mobilitzacions previstes per la setmana vinent, i ja treballen amb tot un cicle de protestes per aquest segon trimestre. El conflicte, doncs, continua viu. De fet, els docents ja estan organitzant autocars des de diversos punts de Catalunya per poder fer arribar a la gent a les manifestacions del dia 11, que es duran a terme a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida i a Tortosa.
Divisió sindical pels objectius de la lluita
La vaga està convocada pels sindicats amb representació a la mesa, però compta amb el suport i la participació de les altres organitzacions sindicals del sector. La Intersindical i la COS, que es defineixen com a sindicats independentistes, s’han unit en bloc per la seva banda per afegir pressió a la consellera Niubó. A través d’un comunicat conjunt, ambdues organitzacions asseguren que s’han reunit amb representants de la cartera d’ensenyament per traslladar-los les seves peticions, les quals inclouen tots els punts sobre les condicions laborals fixats pel conjunt del professorat. “Hem presentat un llistat conjunt de mesures que situen al centre no només les condicions laborals, sinó també la defensa del model propi d’escola del país”, argumenten els sindicats.
Amb aquest posicionament, doncs, tal com deixen clar en el comunicat, la Intersindical i la COS es “desmarquen clarament” de les reivindicacions “limitades” de les organitzacions de la mesa sectorial: “Els salaris, les ràtios i la burocràcia són la primera pedra per a una escola de qualitat, però no ens podem quedar aquí si volem salvaguardar el model d’escola propi del nostre país. L’espanyolització del país comença a les aules”, argumenta el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell. Així doncs, el bloc sindical independentista d’educació enceta la batalla per les millores laborals per la seva banda mentre els sindicats de la mesa sectorial mantenen les negociacions amb el Departament d’Educació. La conselleria, doncs, ara té dos fronts oberts.