Durant la manifestació multitudinària del professorat d’aquest dissabte, que va aplegar prop de 30.000 persones al centre de Barcelona, es van produir alguns moments de tensió entre alguns docents concentrats. Des del sindicat la Intersindical, una de les organitzacions que, malgrat no formar part de l’organització de la protesta, hi va participar convocant per la seva banda, denuncien en conversa amb El Món que van patir diverses “agressions” per part d’alguns membres de Comissions Obreres (CCOO). Segons detallen, “alguns representants de CCOO Catalunya van protagonitzar diversos episodis de violència amb l’objectiu d’expulsar el sindicat de l’espai de la mobilització”. A preguntes d’aquest diari, Comissions Obreres ha declinat fer cap comentari al respecte.
Tal com es pot veure en les imatges a les quals ha tingut accés aquest diari, el portaveu del sindicat, Marc Martorell, va ser víctima, segons denuncien, de dues “agressions” durant la manifestació. En primer lloc, segons relaten des de la Intersindical, la secretària general de CCOO, Belén López, va estripar part de la pancarta que duia el sindicat sobiranista, en la qual demanaven “més inversió i més immersió”: “Nosaltres ens vam posar on vam voler, com qualsevol altra manifestant. Estàvem darrere la pancarta de la capçalera”, comenten fonts de la Intersindical. En les imatges es veu com López arrenca una part de la pancarta que duia la Intersindical. Aquest, però, no va ser l’únic incident. “En un altre moment de la mobilització, Sergi Pons, alliberat de CCOO Educació, va intentar desallotjar fent ús de força física el portaveu de La Intersindical Educació, interferint directament en el seu dret de manifestació”, comenten des de la Intersindical.
Conflicte entre sindicats
Des de la Intersindical creuen que és “especialment greu” que una organització sindical, en referència a CCOO, “recorri a la violència per silenciar-ne una altra”. Des del seu punt de vista, aquest comportament per part d’alguns representants de Comissions “busca apartar de la mobilització que hauria de ser unitària el sindicat independentista i de classe, que defensa amb coherència allò que d’altres han decidit ometre”. En concret, des de la Intersindical remarquen que són “l’única” organització “que ha defensat públicament la vehicularitat del català en aquesta convocatòria, mentre que la resta han optat per excloure aquesta reivindicació per motius que el sindicat interpreta com a tacticisme electoral”. En aquest sentit, fonts del sindicat remarquen que han fet una crida a treballar conjuntament amb la resta de sindicats de docents per defensar l’escola pública, però lamenten que la resta d’organitzacions del sector s’han decantat per una “unitat parcial”.