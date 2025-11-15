Milers de docents han sortit aquest dissabte al carrer per reclamar millores salarials, laborals i educatives, en la primera mobilització que els sindicats d’aquest àmbit han convocat de forma unitària des del 2022 i han advertit el Govern amb més mobilitzacions si no accepten asseure’s a negociar la millora de les condicions laborals. Aquest és el primer pols social al qual ha de fe front l’executiu de Salvador Illa en l’any i mig que fa que governa. “Un missatge molt clar a la consellera Niubó i al Govern: avui és un punt d’inflexió; si no mouen fitxa i s’asseuen a negociar la millora de les condicions laborals, continuarem mobilitzant-nos i no dubtarem a convocar vagues a partir del segon trimestre”, ha advertit Iolanda Segura, del sindicat USTEC-STEs.
La concentració, en la qual també hi han participat altres professionals dels centres educatius i famílies, ha sortit de la plaça d’Urquinaona de Barcelona i ha acabat a Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, que s’ha omplert de manifestants i on molts altres no hi han pogut accedir. Els sindicats amb representació a la mesa sectorial i que han convocat la manifestació d’aquest dissabte són USTEC·STEs (IAC), Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), CCOO, CGT i UGT. Una convocatòria que, a més, ha comptat amb el suport de 20 associacions, i en la que s’han escoltat consignes com “Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa” i “Si no s’apanya, vaga, vaga, vaga”, entre altres.
Amb el lema “Ja n’hi ha prou!”, els impulsors de la protesta condensen les principals reivindicacions: “Més salari, més recursos, menys burocràcia, menys ràtios”. Per als sindicats, la protesta és un “ultimàtum” al Departament d’Educació perquè s’assegui a negociar. En total, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, s’han manifestat aquest dissabte a Barcelona per demanar una millora de les condicions laborals dels docents. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, ha rebaixat la concentració a 8.500 persones.
Reclamen més salaris i recursos i menys ràtios i burocràcia
El manifest unitari fet públic per a l’ocasió denuncia que les condicions de treball del personal educatiu han empitjorat de forma significativa i, d’altra banda, ha augmentat la càrrega burocràtica. Els objectius immediats per als sindicats és recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris; abaixar ràtios i ampliar plantilles per reduir la sobrecàrrega de treball; reduir la burocràcia i eliminar tasques innecessàries; garantir la democràcia als centres amb la derogació dels decrets de plantilles, autonomia i direccions; i establir currículums negociats i consensuats amb el personal docent.
El sindicat ASPEPC·SPS ha xifrat en un 21,64% la pèrdua de poder adquisitiu dels professors de secundària a Catalunya els últims 15 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, els docents han patit un “deteriorament” de la situació retributiva paral·lela a parer seu a l’augment de les tasques i la devaluació de les condicions de treball. De fet, ASPEPC·SPS ha lamentat que Catalunya es troba a les “últimes posicions” a l’Estat espanyol pel que fa a retribucions dels docents.
L’organització sindical ha remarcat en aquest sentit que un professor de secundària a Catalunya cobra de mitjana 2.713 euros bruts mensuals, mentre que al País Basc aquesta xifra arriba als 3.234 euros, una diferència que fa que Catalunya sigui “menys atractiva” a Catalunya i alhora dificulta la possibilitat de captar i retenir professors qualificats. Això, a més, comporta que la manca de professors especialitzats en Filologia Catalana hagi “obligat” la Generalitat a oferir beques de fins a 500 euros mensuals per incentivar nous estudiants en aquesta especialitat.