Els sindicats de docents continuen pressionant la consellera Esther Niubó. En plenes negociacions, les organitzacions sindicals amb representació a la mesa sectorial -és a dir, la USTEC, el sindicat de professors de secundària ASPEPC, CCOO, UGT i CGT- han convocat una jornada de vaga per a l’onze de febrer a tots els centres educatius del país. Així ho han informat aquest dijous al migdia, després de la reunió de la mesa, que s’ha allargat una mica més del previst. En aquesta reunió, estipulada en el calendari de negociacions articulat per la part social de l’ensenyament i acceptat pel Departament d’Educació, s’han abordat alguns dels aspectes de les millores retributives que exigeixen els sindicats del sector.
Les organitzacions sindicals d’ensenyament asseguren que aquesta primera jornada de vaga s’emmarca en un nou cicle d’aturades i mobilitzacions, el qual ja va començar amb la protesta massiva el passat 15 de novembre, que va aplegar més de 30.000 mestres i professors al centre de Barcelona. Des de llavors s’ha iniciat un període de negociacions amb els responsables de la cartera d’Educació per abordar les millores retributives i laborals que exigeixen els sindicats. Malgrat que les converses semblaven avançar en bon camí, després de la reunió d’aquest dijous els sindicats ja han convocat la primera jornada de vaga.