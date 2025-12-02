El Departament d’Educació i Formació Professional, dirigit per la consellera Esther Niubó, fa mesos que treballa per tirar endavant el decret d’orientació educativa, el qual busca reforçar el pas a l’educació postobligatòria amb més orientació per a l’alumnat. El document amb què treballen ja es troba en la fase final, tal com ha explicat Niubó aquest dimarts en comissió parlamentària. De fet, la seva intenció és implementar-lo a principis de l’any vinent. Ara bé, la mateixa consellera també ha alertat que, per poder-lo aplicar, cal lligar els pressupostos. I, de moment, sembla que Salvador Illa té moltes dificultats per negociar els comptes amb els seus socis preferents. Tenint en compte aquesta situació, Niubó ha reconegut que des del departament estan a l’espera de veure com avança la negociació per saber si podrà tenir un desplegament ràpid, o bé obrirà un marc amb “un camí de futur, però que a curt termini no voldrà dir que hi hagi un orientador a cada aula”.
Durant la seva compareixença, la responsable de la cartera d’ensenyament ha explicat als diputats presents a la sala que el decret ha d’omplir un “buit” normatiu que, en aquests moments, provoca situacions de “desigualtat” entre els diferents territoris, cosa que afecta majoritàriament els alumnes. Per aquest motiu, segons ha defensat, la conselleria ha preparat un decret que vol ser un “marc estable” que garanteixi suports, espais i una avaluació sistemàtica de les accions d’orientació. Sense els pressupostos lligats, però, la consellera adverteix que aquest nou decret pot quedar coix d’entrada. De fet, Niubó ha aprofitat la seva intervenció per fer una crida als grups parlamentaris amb l’objectiu de segellar els comptes: “Sense el compromís col·lectiu, el decret podrà ser un marc, però segurament no podrà ser una realitat concreta encara. Si compta amb els recursos d’un pressupost, comportarà una transformació del sistema”, ha detallat Niubó.
Continuar potenciant la formació professional
La formació professional ha estat un altre dels temes que ha centrat la compareixença parlamentària d’aquest dimarts. Després de valorar molt positivament les xifres de matriculació registrades aquest inici de curs -les més elevades dels últims anys-, la consellera Niubó ja ha avançat que treballen amb un nou pla per continuar potenciant l’FP. De fet, treballen amb un esborrany, que encara ha d’aprovar el Govern, per estendre encara més l’FP Dual intensiva. És a dir, la modalitat que comporta que els alumnes facin entre 800 i 1.200 hores d’estada de pràctiques empresarials. Malgrat que es tracta d’una tipologia d’FP que ha guanyat pes en els darrers anys, només la cursen un 17% dels estudiants de formació professional.
El document amb què treballa l’executiu català, encara pendent d’aprovació, apunta la necessitat d’implicar més empreses grans a la formació professional, ja que, en aquests moments, un 76% de les estades de pràctiques es duen a terme a petites companyies. A més, es vol passar d’unes 47.000 empreses col·laboradores a unes 60.000. La consellera ha explicat que, amb aquest document, també es busca ajustar amb més precisió la planificació territorial, donar més paper a l’administració com a formadora en la modalitat d’FP dual i el desplegament del nou decret d’FP en línia, que no busca restringir, sinó “regular” aquesta tipologia. Per altra banda, la consellera també ha explicat durant la comissió que treballen per combatre els estigmes de gènere que encara perviuen en alguns cicles d’FP. De fet, ha assegurat que fer front a aquesta problemàtica serà un dels principals objectius de l’any vinent.