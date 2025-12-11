Els sindicats d’educació continuen pressionant la conselleria d’Educació, dirigida per Esther Niubó. A la vaga del 15 de novembre, seguida de l’obertura d’un pols negociador per millorar les condicions laborals, ara s’afegeix una tancada a la seu del departament, a la Via Augusta de Barcelona. Aquesta vegada, per exigir un complement únic de 473 euros per al personal laboral -és a dir, personal d’atenció educativa, personal d’administració i serveis, llars d’infants, professors d’FP i professorat de religió. En concret, els sindicats CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC), JUNTS-SDRC i CGT del Comitè Intercentres es van tancar ahir cap a les tres de la tarda a l’interior de la seu d’Educació després de reunir-se amb el departament per exigir un complement únic per al personal laboral.
Els sindicats volen que l’impacte econòmic d’aquesta mesura estigui inclòs en els pressupostos del 2026, que el cobrament sigui efectiu durant el primer trimestre del 2026 i que sigui compatible amb l’equiparació salarial de tècnics especialistes en educació infantil (TEEI): “Portem un any i mig de reunions que no serveixen per avançar, i ja hem dit prou”, asseguren els sindicats. Segons la seva versió, a la trobada els representants del Departament d’Educació han ofert tornar-se a reunir divendres, amb la promesa que en aquella nova cita es podria presentar alguna proposta. Aquesta promesa, però, no ha estat suficient per a les representants sindicals, que han decidit mantenir la tancada almenys fins aquest dijous. De fet, al llarg de la tarda també es van mantenir algunes converses amb els responsables de la cartera, però tampoc van arribar a cap entesa, motiu pel qual els sindicats continuen a hores d’ara tancats a la Via Augusta.
Forçar una “negociació efectiva”
La intenció dels sindicats de docents, segons asseguren, és forçar una “negociació efectiva” per aconseguir millores laborals i tenir “jornades dignes”. Segons els seus càlculs, les reivindicacions que demanen afecten uns 4.000 professionals arreu de Catalunya. Per la seva banda, la representant de Comissions Obreres, Anna Franganillo, assegura que, a hores d’ara, les negociacions estan “estancades”: “Som personal qualificat. Se’ns exigeix aquesta titulació i no es veu reflectida en el salari”, assevera. En aquesta línia, a banda d’exigir el complement salarial únic, la representant d’USTEC del personal laboral, Eva Costa, també ha reivindicat la requalificació professional del personal d’atenció educativa per passar de C a B. “Volem compromisos”, remarca Costa, que denuncia que el Departament està “empobrint els seus treballadors” mentre que borses com les d’educadors d’educació especial estan “buides”.
Per altra banda, com a representant de la CGT, Ana Jiménez també assegura que estan “molt decebuts” amb la conselleria, i lamenten que Niubó condicioni qualsevol millora o política als pressupostos -com va fer recentment amb el decret d’orientació. “Com sempre, la resposta és que depèn del pressupost”, ha dit, tot remarcant que demanen que el compliment s’inclogui en el pressupost del 2026. Finalment, Sandra Isierte, d’UGT, també critica que no han tingut “cap resposta” del Departament en l’any que fa que negocien el pla per millorar les condicions econòmiques i laborals del personal laboral. Unes millores que, segons la sindicalista, haurien de ser urgents, ja que molts professionals estan cobrant uns 1.200 euros “si arriba al mes” amb 40 hores setmanals i que, a més, fan formació de forma voluntària.