Els sindicats de docents van aixecar divendres al vespre la tancada a la seu del Departament d’Educació. Tres dies ocupant l’edifici de Via Augusta de Barcelona per forçar l’àrea dirigida per Esther Niubó a negociar un complement de 473 euros pel personal d’atenció educativa, personal d’administració i serveis, llars d’infants, i pels professors d’FP i de religió. Els sindicats no han aconseguit el plus a la nòmina, però sí que han accelerat les converses. El pròxim 17 de desembre es reuniran amb el Departament en una sèrie de quatre reunions –l’última està previst fer-la el 26 de gener– per abordar “propostes econòmiques concretes”.
El Departament dirigit per Niubó assegura als sindicats que ja ha “començat a treballar” amb l’àrea econòmica de la Generalitat de Catalunya propostes salarials pels docents, la qual cosa fa entrar la negociació en una nova fase. Els cinc sindicats presents a la taula negociadora –CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC), JUNTS-SDRC i CGT del Comitè Intercentres– confien que aquestes propostes estaran llestes per ser discutides a les reunions previstes entre desembre i gener per executar-les “amb la màxima celeritat”.
En aquest sentit, els sindicats asseguren que la Direcció Generals de Serveis i de Professorat i la Direcció de Personal Docent de Centres Públics s’ha compromès a facilitar-los les dades econòmiques durant la reunió del 17 de desembre. Una acció, apunten els mestres, que ha de permetre “un debat realista i rigorós sobre les possibles millores laborals” després de setmanes de protestes. “La voluntat compartida és establir una resposta dialogada, responsable i respectuosa amb els drets laborals i professionals del personal afectat”, apuntava, en aquesta línia, el comunicat fet públic divendres tarda per les dues bandes de la negociació.
El compromís del Departament és, segons han expressat fonts governamentals a l’ACN, prioritzar l’anàlisi de les jornades i les remuneracions, “sempre supeditat al vistiplau de la Funció Pública i Economia”. En tot cas, els sindicats defensen que Educació també s’ha compromès a negociar, en el marc d’aquesta marató negociadora, la resta de millores laborals que es reivindiquen. És a dir, que les reunions aterraran la possibilitat de reduir la jornada dels professors majors de 55 anys o la millora de les jornades “precàries” que afecten tant el personal laboral com el personal docent.
Vot de confiança dels sindicats
El comunicat conjunt dels sindicats valora el final de la tancada com “un vot de confiança” al Departament per obrir una nova fase de la negociació. En tot cas, en aquest mateix escrit avisen que la confiança “es trencarà en el moment que no es compleixi la voluntat expressada en aquest acord”.
La portaveu de CCOO, Sílvia Montero Cuesta, era la més contundent després d’aixecar-se la tancada. “Segons l’acord, el 26 de gener haurem de tenir ja acordat i signat el complement salarial, la millora de la jornada i les millores que reclamem des de fa molt de temps, com ara la reducció de jornada als majors de 55 anys”, ha dit en declaracions als mitjans.